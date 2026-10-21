ЄС підозрює Росію у розпалюванні заворушень у Франції та Італії – FT

Європейські структури перевіряють, чи використовують пов’язані з Кремлем мережі дезінформації масові протести для посилення хаосу в країнах ЄС

Європейський Союз розслідує можливе російське втручання та кампанії дезінформації, пов’язані з масштабними заворушеннями у Франції та інших європейських країнах. Проросійські й ультраправі акаунти в соцмережах поширювали відео насильства та неправдиві повідомлення на тлі протестів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Financial Times.

За словами представників європейських структур безпеки, такі публікації могли посилювати напруження та сприяти поширенню хаосу. Європейські регулятори вивчають можливе іноземне втручання в інтернеті та роль соціальних платформ у поширенні дезінформації.

Дослідник дезінформації з французького Інституту політичних досліджень Sciences Po Девід Колон заявив, що прокремлівські інфлюенсери, пов’язані з російською мережею Storm-1516, привертали додаткову увагу до подій і поширювали неправдиві наративи. Він також згадав мережу впливу «Матрешка».

Водночас, за оцінкою Колона, проросійські користувачі соцмереж не були ініціаторами демонстрацій і не впливали на перебіг подій. Представник європейських спецслужб зазначив, що протести стали справжньою мобілізацією людей, невдоволених діями державних інституцій, а іноземні суб’єкти намагаються використати ситуацію для посилення напруження.

Французький уряд звернувся до розвідувальних служб із проханням з’ясувати, чи відігравали російські агенти активнішу роль у розпалюванні вуличних заворушень. Однак один із високопосадовців розвідки заявив, що наразі конкретних доказів цього немає. Розслідування перебуває на початковому етапі.

Видання виявило в соцмережах акаунти, які публікували відео насильства, видаючи їх за кадри з Франції. Зокрема, один обліковий запис у соцмережі X поширив відео протестувальників із запалювальними сумішами, яке зібрало майже шість мільйонів переглядів. Однак згодом з’ясувалося, що запис зробили у 2024 році під час протестів у Тбілісі.

Масові акції у Франції відбулися 17-18 жовтня на тлі невдоволення зростанням вартості життя. Вони переросли в сутички з поліцією та пограбування магазинів. За даними французької влади, було розграбовано близько двох тисяч крамниць, затримано майже 2400 учасників заворушень, а близько тисячі поліцейських дістали поранення.

В Італії також відбулися масові протести проти подорожчання життя, зростання цін на пальне та податкового тиску. Сутички з поліцією зафіксували в Мілані, Турині, Болоньї та Бергамо. Італійський уряд залучив 500 військових.