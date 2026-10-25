Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Журналісти з’ясували, що спричинило масові протести в країнах Європи

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Журналісти з’ясували, що спричинило масові протести в країнах Європи
Окремі акції супроводжувалися сутичками та підпалами
фото: Reuters, кадри із відео

Однією з головних причин невдоволення, за словами журналістів, стало подорожчання житла

У низці європейських країн молодь виходить на масові протести через економічні труднощі, проблеми з житлом і невдоволення діями влади. Попри різні приводи для демонстрацій, їх об’єднує розчарування перспективами наступного покоління. Про це йдеться в матеріалі CNN, пише «Главком».

Однією з головних причин невдоволення, за словами журналістів, стало подорожчання житла. В Іспанії активісти виступають проти зростання орендної плати та вимагають посилити захист орендарів. Подібні проблеми турбують молодь у Португалії, де вартість нерухомості за останні роки суттєво зросла.

У Франції та Італії протестувальники порушують питання фінансування освіти, умов навчання й праці, а також доступності державних послуг. Молоді люди побоюються, що через високу вартість життя та нестабільність на ринку праці їм буде складніше здобути освіту, знайти роботу й забезпечити власне житло.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

В інших країнах причини протестів пов’язані з політичною ситуацією. Зокрема, в Албанії та Сербії учасники демонстрацій виступають проти корупції, критикують владу й вимагають змін у державному управлінні.

Як зазначає видання, попри відмінності між країнами, молодь дедалі частіше висловлює невдоволення тим, як влада реагує на її проблеми. Серед чинників, що посилюють тривогу щодо майбутнього, – дорожчання повсякденних товарів і послуг, труднощі з пошуком роботи та вплив штучного інтелекту на початкові кар’єрні позиції.

Ще однією темою є кліматична криза. Частина молодих людей вважає, що політики недостатньо роблять для розв’язання довгострокових проблем, наслідки яких найбільше відчуватимуть наступні покоління.

Водночас журналісти застерігають від сприйняття всіх демонстрацій як єдиного загальноєвропейського руху. У кожній країні протести мають власні причини та вимоги, хоча активісти можуть надихатися діями одне одного.

Окремі акції супроводжувалися сутичками та пошкодженням майна. Однак значна частина вимог протестувальників стосується соціально-економічних змін, доступного житла, якісної освіти й підзвітності влади.

Варто нагадати, що у столиці Албанії Тирані тривають антиурядові протести, які переросли в зіткнення з правоохоронцями. Учасники акцій закидали поліцію камінням і почали обстрілювати феєрверками, а також підпалили вхід до Міністерства сільського господарства.

Читайте також:

Теги: Європа Іспанія Італія протест Албанія Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Європі не будують нових заводів із переробки нафти, а наявні закриваються
Глава НАТО назвав проблему, яка може послабити Європу у разі війни з Росією
26 вересня, 05:02
Офіційно причини інциденту ще встановлюють
У Латвії четверо італійців дістали поранення на навчаннях НАТО
26 вересня, 06:05
Папа Римський Лев XIV закликав Європу до компромісів у переговорах
Папа Римський закликав Європу повернутися «до своїх базових цінностей»
29 вересня, 03:35
Захарова виступила із новими заявами про конфлікт з Європою
«Шлях конфронтації з Росією погіршить становище країн ЄС». Захарова пригрозила Європі
8 жовтня, 20:17
Фаворитом у рейтингу Наталі стали Ніцца, Канни та невеликі міста біля Середземного моря
Де в Європі комфортніше жити: блогерка порівняла ціни, клімат і менталітет у п’яти країнах
10 жовтня, 18:15
Макрон: Ми докладаємо всіх зусиль, щоб допомогти Україні зміцнити свою здатність до самооборони
Макрон пообіцяв розглянути запит України про $70 млрд на оборону
17 жовтня, 04:17
Пара непорушно відпочивала, поки позаду них палав вогонь
З цигаркою та вином на тлі палаючого Парижу. Пара вразила мережу реакцією на протести (відео)
21 жовтня, 10:41
Французький уряд звернувся до розвідки із проханням з’ясувати, чи відігравали агенти РФ активну роль у розпалюванні заворушень
ЄС підозрює Росію у розпалюванні заворушень у Франції та Італії – FT
21 жовтня, 19:16
Франція має близько 290 ядерних боєголовок, які можуть запускатися також з підводних човнів і літаків
Британія та Франція вперше відпрацювали спільний ядерний удар
23 жовтня, 17:01

Соціум

Журналісти з’ясували, що спричинило масові протести в країнах Європи
Журналісти з’ясували, що спричинило масові протести в країнах Європи
У Тель-Авіві тисячі людей вийшли на протест проти Нетаньягу: озвучено вимоги
У Тель-Авіві тисячі людей вийшли на протест проти Нетаньягу: озвучено вимоги
Винищувач США перехопив літак над резиденцією Трампа
Винищувач США перехопив літак над резиденцією Трампа
Уперше з 2022 року: Лубінець повідомив, кого окупанти допустили до полонених українців
Уперше з 2022 року: Лубінець повідомив, кого окупанти допустили до полонених українців
У російському Липецьку після роботи ППО горять будинки та автомобілі (фото)
У російському Липецьку після роботи ППО горять будинки та автомобілі (фото)
Центр Барселони палає: молодіжний протест переріс у масові заворушення (відео)
Центр Барселони палає: молодіжний протест переріс у масові заворушення (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
58K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі
52K
Львівщина: сусіди полеглого воїна виступили проти перейменування вулиці на його честь

Новини

День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Сьогодні, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Вчора, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Вчора, 07:00
В Україні до 17°, у деяких областях помірні дощі: погода на 24 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua