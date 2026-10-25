Журналісти з’ясували, що спричинило масові протести в країнах Європи

Однією з головних причин невдоволення, за словами журналістів, стало подорожчання житла

У низці європейських країн молодь виходить на масові протести через економічні труднощі, проблеми з житлом і невдоволення діями влади. Попри різні приводи для демонстрацій, їх об’єднує розчарування перспективами наступного покоління. Про це йдеться в матеріалі CNN, пише «Главком».

Однією з головних причин невдоволення, за словами журналістів, стало подорожчання житла. В Іспанії активісти виступають проти зростання орендної плати та вимагають посилити захист орендарів. Подібні проблеми турбують молодь у Португалії, де вартість нерухомості за останні роки суттєво зросла.

У Франції та Італії протестувальники порушують питання фінансування освіти, умов навчання й праці, а також доступності державних послуг. Молоді люди побоюються, що через високу вартість життя та нестабільність на ринку праці їм буде складніше здобути освіту, знайти роботу й забезпечити власне житло.

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В інших країнах причини протестів пов’язані з політичною ситуацією. Зокрема, в Албанії та Сербії учасники демонстрацій виступають проти корупції, критикують владу й вимагають змін у державному управлінні.

Як зазначає видання, попри відмінності між країнами, молодь дедалі частіше висловлює невдоволення тим, як влада реагує на її проблеми. Серед чинників, що посилюють тривогу щодо майбутнього, – дорожчання повсякденних товарів і послуг, труднощі з пошуком роботи та вплив штучного інтелекту на початкові кар’єрні позиції.

Ще однією темою є кліматична криза. Частина молодих людей вважає, що політики недостатньо роблять для розв’язання довгострокових проблем, наслідки яких найбільше відчуватимуть наступні покоління.

Водночас журналісти застерігають від сприйняття всіх демонстрацій як єдиного загальноєвропейського руху. У кожній країні протести мають власні причини та вимоги, хоча активісти можуть надихатися діями одне одного.

Окремі акції супроводжувалися сутичками та пошкодженням майна. Однак значна частина вимог протестувальників стосується соціально-економічних змін, доступного житла, якісної освіти й підзвітності влади.

Варто нагадати, що у столиці Албанії Тирані тривають антиурядові протести, які переросли в зіткнення з правоохоронцями. Учасники акцій закидали поліцію камінням і почали обстрілювати феєрверками, а також підпалили вхід до Міністерства сільського господарства.