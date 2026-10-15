Глава МЗС Естонії розповів, як Росія планує підірвати підтримку України

Москва зосередила увагу на вразливих об'єктах Європи, однак найбільше занепокоєння естонського міністра викликала неготовність західних суспільств до можливих атак

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна попередив про ризик посилення російських диверсій, гібридних атак та дезінформаційних кампаній, спрямованих на послаблення єдності західних країн. На його думку, такі дії можуть негативно вплинути на подальшу підтримку України з боку європейських партнерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю міністра агентству Reuters.

За словами Цахкни, Росія здатна активізувати операції проти європейських держав, зосередившись на об'єктах критичної інфраструктури та підприємствах оборонної промисловості. Головна небезпека, на його переконання, полягає не лише в можливих пошкодженнях таких об'єктів, а й у наслідках для політичної єдності західних країн.

Естонський міністр вважає, що Москва уважно спостерігає за реакцією союзників на подібні інциденти та оцінює, наскільки вони готові спільно протистояти загрозам. «Росія дуже уважно стежить за тим, як ми реагуємо. Якою на практиці є наша політична єдність», – сказав Цахкна.

Він звернув увагу на різницю між сприйняттям російської загрози у країнах, які безпосередньо межують із Росією або розташовані поблизу неї, та в західній частині Європи.

За словами міністра, країни Балтії, Фінляндія та Польща протягом десятиліть психологічно готувалися до можливих атак з боку Росії. Водночас готовність інших європейських суспільств викликає в нього значно більше занепокоєння.

«Але моє головне занепокоєння полягає в тому, що західна частина європейських суспільств до цього не готова», – наголосив глава естонського МЗС.

Цахкна побоюється, що Росія використовуватиме диверсії та інформаційні операції для посилення суперечностей між західними країнами. За його оцінкою, саме здатність Москви впливати на суспільні настрої та політичну єдність союзників становить одну з ключових загроз для Естонії.

Особливу увагу він приділив потенційним атакам на оборонні підприємства. Такі об'єкти мають важливе значення для європейської оборонної промисловості, зокрема для виробництва техніки та обладнання, яке постачають Україні.

Водночас міністр не повідомив про конкретну підготовлену диверсію чи визначені Росією об'єкти для майбутніх атак. Його заява стосувалася ризиків подальшого посилення російських операцій та їхнього впливу на підтримку України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав європейських лідерів відмовитися від терміна «гібридні атаки» для опису російських диверсій.