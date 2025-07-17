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Мерц повідомив, коли Україна отримає системи Patriot

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мерц повідомив, коли Україна отримає системи Patriot
Фрідріх Мерц зробив заяву про допомогу Україні
фото: АР

Канцлер ФРН: США готові надати Україні зброю, яку профінансують європейські партнери. Німеччина хоче зробити значний внесок у це

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц на спільній з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером пресконференції заявив, що Україна отримає Patriot протягом найближчих тижнів. Наразі усі питання узгоджують на рівні міністерств оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«У ці години міністерства оборони обговорюють деталі того, як ми можемо забезпечити відповідну поставку Patriot в Україну в стислі терміни. Це може зайняти тижні. Переговори дуже конкретні, американська сторона готова це зробити, але ми ще не маємо результату», – сказав Мерц.

Канцлер зауважив, що в «ці години» між міністрами оборони будуть укладені домовленості, які зроблять технічно можливим те, що пообіцяв американський президент. «США готові надати Україні зброю, яку профінансують європейські партнери. Німеччина хоче зробити значний внесок у це. Нам потрібно обговорити деталі з нашими партнерами якомога швидше», – додав він.

Канцлер нагадав, що останніми днями було досягнуто домовленості про те, що Україні будуть доставлені нові системи Patriot з європейського континенту та Східної Європи в цілому, і що ці системи потім будуть замінені США. Наразі важливим питанням є, коли може статися така заміна.

Раніше стало відомо, що Україна просить у Сполучених Штатів 10 систем Patriot та ракети до них. Водночас три з них готові оплатити Німеччина та Норвегія.

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Теги: Patriot Фрідріх Мерц Україна Німеччина

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