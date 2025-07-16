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WSJ: Після обстрілу України Трамп запропонував Мерцу пʼять систем Patriot

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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WSJ: Після обстрілу України Трамп запропонував Мерцу пʼять систем Patriot
Канцлер Німеччини зустрівся з президентом США у Білому домі в червні
фото: pa/dpa

Зміна позиції Трампа щодо надання військової допомоги Україні стала результатом тривалого тиску з боку європейських лідерів і НАТО

Після чергової російської атаки на Україну Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу після однієї з атак на Україну. Він підтримав ініціативу німецького лідера та запропонував навіть більше, ніж просив Мерц. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Як пишуть журналісти, зміна позиції Трампа щодо надання військової допомоги Україні стала результатом тривалого тиску з боку європейських лідерів і НАТО. Президент Фінляндії Александр Стубб встановив дружні стосунки з Трампом під час гольф-турніру у Флориді, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте регулярно надсилав йому схвальні повідомлення. 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся з Трампом у Білому домі в червні, після чого майже щотижня спілкувався з ним телефоном. Під час однієї з таких розмов, 3 липня, Мерц запропонував придбати для України дві системи ППО Patriot – після того, як США зупинили військову допомогу Києву. Як зазначає WSJ, Трамп, імовірно, не був поінформований про призупинення допомоги, тож прямо під час розмови звернувся до присутнього міністра оборони Піта Гегсета: «Піте, що відбувається?».

За кілька днів, побачивши руйнування внаслідок чергової атаки РФ на Україну, Трамп сам зателефонував Мерцу та не лише погодився на його пропозицію, а й запропонував поставити п’ять систем Patriot замість двох. Такий крок Трампа здивував канцлера Німеччини. Мерц зрозумів, що президент США почав втрачати терпіння до російського диктатора Володимира Путіна.

Глава німецького уряду одразу погодився на купівлю п’яти комплексів, хоч для цього йому ще доведеться знайти необхідне фінансування разом з європейськими партнерами.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше обіцяв, що Сполучені Штати братимуть участь у постачанні зброї Києву за схемою, де європейські союзники купуватимуть озброєння у США, щоб замінити власні запаси, передані Україні. Ця угода, за його словами, передбачає, що всю її оплатять європейські країни, а не США.

До слова, президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки в Україну зброї великої дальності, здатної уразити цілі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених російських регіонах. Йдеться про крилаті ракети «Томагавк».

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Теги: Фрідріх Мерц Дональд Трамп

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