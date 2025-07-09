Столичні митники вилучили намисто, яке виявилося унікальним скарбом 1-12 століття (фото)

Прикраса прямувала до Німеччини, відправник задекларував вміст посилки як біжутерію

Столичні митники зупинили спробу вивезення за кордон прикраси, частина якої – справжні археологічні скарби, визнані культурними цінностями. Йдеться про намисто, окремі намистинки якого належать до 1-12 століть. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської митниці.

Зазначається, що прикрасу митники виявили під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Білгород-Дністровського до Німеччини, відправник задекларував вміст посилки як біжутерію.

Прикрасу, частина якої – справжні археологічні скарби, відправник задекларував як біжутерію фото: Київська митниця/Facebook

Митники, які запідозрили щось недобре, передали намисто на експертизу до Національного музею історії України.

За словами митників, результат дослідження вразив навіть експертів: 16 із 35 намистин – автентичні артефакти І–XII століть і є предметами археології та належать до культурних цінностей. Подібні предмети, додають митники, відомі на античних та черняхівських пам’ятках давньоруського часу.

Намистини виготовлені переважно з кольорового скла, мають характерну іризацію фото: Київська митниця/Facebook

«Намистини виготовлені переважно з кольорового скла, мають характерну іризацію (той самий райдужний блиск)» , – пояснили на столичній митниці.

Решта намистин виявилася сучасною дешевою підробкою фото: Київська митниця/Facebook

16 із 35 намистин прикраси – автентичні артефакти І–XII століть і є предметами археології фото: Київська митниця/Facebook

Решта намистин, за словами митників, виявилася сучасною дешевою підробкою. Імовірно, саме так відправник і намагався приховати справжню цінність серед звичайного намиста.

Предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави фото: Київська митниця/Facebook

Митники конфіскували прикрасу фото: Київська митниця/Facebook

Працівники митниці нагадали, що предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави. Вони додали, що стосовно відправника унікальних намистин складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України, прикрасу вилучено.

Нагадаємо, столичні митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних посріблених виробів. Стосовно громадянина, який відправляв культурні цінності за кордон, складено протокол про порушення митних правил. 27 витончених предметів – дзеркала, скриньки, посуд з кавових та чайних сервізів, навіть горіхокол та дверний молоток – усе це митники виявили під час перевірки міжнародного експрес-відправлення, що прямувало з Рівного до Польщі.

Раніше митники вилучили унікальні зразки бурштину, які намагалися вивезти за кордон. Працівники Київської митниці виявили необроблений бурштин загальною вагою 661 г та 505 г у міжнародних поштових відправленнях, які прямували з Рівного до Великобританії та США.