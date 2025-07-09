Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столичні митники вилучили намисто, яке виявилося унікальним скарбом 1-12 століття (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Столичні митники вилучили намисто, яке виявилося унікальним скарбом 1-12 століття (фото)
16 із 35 намистин прикраси – автентичні артефакти І–XII століть і є предметами археології
фото: Київська митниця/Facebook

Прикраса прямувала до Німеччини, відправник задекларував вміст посилки як біжутерію

Столичні митники зупинили спробу вивезення за кордон прикраси, частина якої – справжні археологічні скарби, визнані культурними цінностями. Йдеться про намисто, окремі намистинки якого належать до 1-12 століть. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської митниці.

Зазначається, що прикрасу митники виявили під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Білгород-Дністровського до Німеччини, відправник задекларував вміст посилки як біжутерію.

Прикрасу, частина якої – справжні археологічні скарби, відправник задекларував як біжутерію
Прикрасу, частина якої – справжні археологічні скарби, відправник задекларував як біжутерію
фото: Київська митниця/Facebook

Митники, які запідозрили щось недобре, передали намисто на експертизу до Національного музею історії України.

За словами митників, результат дослідження вразив навіть експертів: 16 із 35 намистин – автентичні артефакти І–XII століть і є предметами археології та належать до культурних цінностей. Подібні предмети, додають митники, відомі на античних та черняхівських пам’ятках давньоруського часу.

Намистини виготовлені переважно з кольорового скла, мають характерну іризацію
Намистини виготовлені переважно з кольорового скла, мають характерну іризацію
фото: Київська митниця/Facebook

«Намистини виготовлені переважно з кольорового скла, мають характерну іризацію (той самий райдужний блиск)» , – пояснили на столичній митниці.

Решта намистин виявилася сучасною дешевою підробкою
Решта намистин виявилася сучасною дешевою підробкою
фото: Київська митниця/Facebook
16 із 35 намистин прикраси – автентичні артефакти І–XII століть і є предметами археології
16 із 35 намистин прикраси – автентичні артефакти І–XII століть і є предметами археології
фото: Київська митниця/Facebook

Решта намистин, за словами митників, виявилася сучасною дешевою підробкою. Імовірно, саме так відправник і намагався приховати справжню цінність серед звичайного намиста.

Предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави
Предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави
фото: Київська митниця/Facebook
Митники конфіскували прикрасу
Митники конфіскували прикрасу
фото: Київська митниця/Facebook

Працівники митниці нагадали, що предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави. Вони додали, що стосовно відправника унікальних намистин складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України, прикрасу вилучено.

Нагадаємо, столичні митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних посріблених виробів. Стосовно громадянина, який відправляв культурні цінності за кордон, складено протокол про порушення митних правил. 27 витончених предметів – дзеркала, скриньки, посуд з кавових та чайних сервізів, навіть горіхокол та дверний молоток – усе це митники виявили під час перевірки міжнародного експрес-відправлення, що прямувало з Рівного до Польщі.

Раніше митники вилучили унікальні зразки бурштину, які намагалися вивезти за кордон. Працівники Київської митниці виявили необроблений бурштин загальною вагою 661 г та 505 г у міжнародних поштових відправленнях, які прямували з Рівного до Великобританії та США.

Читайте також:

Теги: Київ митниця прикордонники музей кордон намисто Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Музей Другої світової війни давав у 2022 році їжаки, триноги для кулеметів, аби захистити Київ
Юрій Савчук: На початку вторгнення Генштаб запросив у Музею Другої світової карти Києва 1941 року
21 червня, 21:00
Через удари по Києву виникли пожежі
Громадянин США помер під час російської атаки на Київ
17 червня, 03:59
Через російську атаку горить будинок
Росія масовано атакувала Київ «шахедами» та ракетами: головне за ніч
23 червня, 05:49
Більшість перебіжчиків з КНДР обирають непрямий шлях через Китай та треті країни
Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу
4 липня, 16:11
Військовий з подарованою зоопарку морською свинкою
Минулого року 60 тис. людей пройшли реабілітацію за участю тварин у Київському зоопарку
13 червня, 13:01
Тіло потонулої знайшли за 15 метрів від берега
На столичній Троєщині в озері Верхнє Вигурівське потонула жінка
7 липня, 09:33
Пляжний сезон у Києві офіційно не відкрито
Безпечні пляжі Києва та області: де можна купатися без ризику для здоров'я
7 липня, 10:01
Українські військові зараз не отримують допомоги від США
Скільки грошей США витратили на допомогу Україні: дані інституту Кіля
7 липня, 09:22
Збільшилась кількість пунктів пропуску, через які з України можуть виїхати автобуси
Збільшилась кількість пунктів пропуску, через які з України можуть виїхати автобуси
Вчора, 17:18

Новини

Столичні митники вилучили намисто, яке виявилося унікальним скарбом 1-12 століття (фото)
Столичні митники вилучили намисто, яке виявилося унікальним скарбом 1-12 століття (фото)
У Києві з’явилися прокатні електромопеди: чи є ризик для пішоходів
У Києві з’явилися прокатні електромопеди: чи є ризик для пішоходів
Пішохідний міст над Саперно-Слобідською буде закрито майже на рік
Пішохідний міст над Саперно-Слобідською буде закрито майже на рік
Затримано китайських шпигунів, які хотіли викрасти документацію про ракетний комплекс «Нептун»
Затримано китайських шпигунів, які хотіли викрасти документацію про ракетний комплекс «Нептун»
Де кияни та гості столиці можуть освіжитися в спеку. Адреси рамок-розпилювачів води
Де кияни та гості столиці можуть освіжитися в спеку. Адреси рамок-розпилювачів води
Нічна атака дронів на Київщину: кількість постраждалих зросла
Нічна атака дронів на Київщину: кількість постраждалих зросла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
45K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
16K
Генпрокурор повідомив про закриття тисячі кримінальних проваджень проти бізнесу
15K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
5894
Хрещений батько загиблого воїна привласнив виплату: що вирішив суд

Новини

На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Сьогодні, 11:12
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:09
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Вчора, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua