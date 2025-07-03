Блокування США постачання Україні критичних озброєнь: три шляхи швидких антикризових дій

Щодо блокування (сподіваюся, тимчасового) постачання Україні американських критичних озброєнь

Від того, що кожний з українців знову буде пробувати боротися зі своїм стресом шляхом «втикання віртуальних голок в ляльки вуду», або демонстрації демаршу партнерам викликом до МЗС керівника Посольства США в Києві – нічого не зміниться.

Є три шляхи швидких антикризових дій:

Перший: домогтися постачання від Німеччини ракет Taurus. Це – зламає схему. Пояснення очевидне: при відсутності ракет і послабленні ПРО – треба бити по системах і місцях, звідки вони запускаються. А у Німеччини та її керівництва з’явився унікальний шанс повернути собі лідерство на континенті.

Другий: максимально підсилити контакти з керівниками та лобістами виробництва й постачання на експорт американських систем і боєприпасів. В нашому випадку, насамперед, компанією Lockheed Martin. Зустріч Президента України (можливо Міністра оборони України) з Головою, Президентом і CEO Джеймсом Тайклетом - пріоритетне завдання для української дипломатії. На всякий випадок – він відомий також як член Ради з міжнародних відносин та разом з дружиною опікується Newton-Wellesley Hospital та Brigham and Women's Hospital, Бостон, Масачусетс. Розпочинав свою кар’єру як пілот ВПС США.

Лобістів в цій сфері в США, сподіваюся, наші фахівці знають.

Не завадило б також зустрітися з японцями та іншими країнами, де ці озброєння випускаються за ліцензією.

Третій: максимальне підсилення виробництва й використання українських засобів для «дальнього» ураження складів, установок запуску, місць дислокації особового складу російських окупаційних сил. Потрібна демонстрація ворогу, що навіть таке рішення США не стане game changer і створенням умов до примусу України до капітуляції на умовах ворога.

Тому: антиамериканізм нагнітати не варто; ворог буде неприємно здивований, а чергові слабкі й недоречні дії партнерів під тиском будуть припинені, як непопулярні, неефективні й помилкові для встановлення сталого миру на Європейському континенті.

Тільки так.