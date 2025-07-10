Президент повідомив, які країни готові закупити системи Patriot для України

Німецький канцлер повідомляв, що країна готова придбати у США системи протиповітряної оборони і надати їх Україні

За словами Зеленського, три з десяти необхідних для України систем Patriot профінансують партнери

Україна просить у Сполучених Штатів 10 систем Patriot та ракети до них. Водночас три з них готові оплатити Німеччина та Норвегія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами українського лідера, Німеччина готова оплатити дві системи протиповітряної оборони для України, ще одну погодилася профінансувати Норвегія. Президент впевнений, що Україна здатна знайти гроші на інші. Як зазначив Зеленський, коли Україна отримає чітку відповідь щодо дат, то до фінансування доєднаються й інші партнери ЄС.

Водночас, коментуючи припинення американської допомоги, президент зазначив, що є всі необхідні сигнали про відновлення постачання допомоги зі США після його розмов з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, у Римі стартувала дводенна конференція з питань відновлення України (URC2025), у якій беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. В рамках заходу відбудеться зустріч лідерів «коаліції охочих». На конференції обговорять ключові напрямки відбудови країни та залучення інвестицій.

Як повідомлялося, Німеччина готова придбати у Сполучених Штатів системи протиповітряної оборони Patriot і надати їх Україні. Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі «дипломатичні інструменти» для врегулювання війни між Росією та Україною вже вичерпано, тож його країна й надалі підтримуватиме Україну.

Повідомлялося, що у ніч на 10 липня росіяни атакували Україну 415-ма засобами повітряного нападу. РФ вдарила по Україні 397-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також запустила вісім балістичних ракет Іскандер-М, шість крилатих ракет Х-101 та чотири зенітних керованих ракет С-300. Основний напрямок нічного удару – місто Київ.

До слова, на тлі відродження загрози з боку Росії, європейські країни активно переглядають свої оборонні стратегії та готуються до безпрецедентного нарощування військових можливостей. Серед змін вирізняються значні інвестиції у військове спорядження, що обчислюються сотнями мільярдів доларів, а також кардинальні зміни у підходах до комплектування армій, де все більшу роль відіграють військовослужбовці, що працюють неповний робочий день, призовники та резервісти.