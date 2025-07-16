Ракети для комплексів Patriot вже постачаються до України – Трамп

Нові ракети до ППО Patriot вже надходять до України

На авіабазі Ендрюс президент Трамп поспілкувався з журналістами перед поверненням до Білого дому і відповів щодо озброєння для України

Ракети для комплексів ППО Patriot вже постачаються до України в рамках нової угоди, заявив президент США Дональд Трамп журналістам на авіабазі Ендрюс. Трансляцію вів ресурс C-SPAN, пише «Главком».

Трампа запитали про ракети Patriot. «Вони надходять з Німеччини, а потім Німеччина їх замінить. І в усіх випадках Сполучені Штати отримають повне відшкодування», – відповів глава Білого дому.

Раніше резидент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці.

До цього міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін і Вашингтон домовилися про закупівлю двох систем ППО Patriot. За словами Пісторіуса, він домовився зі своїм американським колегою Пітом Хегсетом «швидко і тихо» вирішити будь-які питання, пов'язані з цією угодою. Як зазначає Bloomberg, кожна батарея Patriot коштує близько 1 мільярда доларів, а ракетні системи – близько $4 млн кожна.

До слова, The Washington Post написала, що Німеччина погодилася передати Україні додаткові батареї протиповітряної оборони Patriot, проте сам процес постачання може затягнутися на місяці.

Раніше ми писали, що Україна може отримати американські ракети великої дальності, здатні вражати цілі вглиб території Росії. Під час спільного брифінгу у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати передадуть своїм союзникам найсучасніше військове обладнання на мільярди доларів. Водночас фінансування закупівель мають забезпечити самі країни.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з генсекретарем Марком Рютте.