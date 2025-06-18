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Міністерку внутрішньої безпеки США медики екстрено доставили до лікарні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Міністерку внутрішньої безпеки США медики екстрено доставили до лікарні
У Крісті Ноем алергічна реакція
фото з відкритих джерел

Наразі стан Ноем стабільний, вона при свідомості та одужує

Мінісіерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем було екстренно госпіталізовано. Про це повідомляє «Главком» посиланням на The Hill.

Зазначається, що Ноем було доставлено до лікарні після гострої алергічної реакції.

За словами помічниці міністра Тріши Маклафлін, наразі стан Ноем стабільний, вона при свідомості та одужує.

«У держсекретаря Ноем сьогодні була алергічна реакція. Її доставили до лікарні з міркувань безпеки. Вона при свідомості та одужує», – заявила Маклафлін.

Під час транспортування Ноем була при тямі та спілкувалася з охороною, а також медичним персоналом в лікарні самостійно. Обставини алергічної реакції наразі не уточнюються.

Раніше повідомлялося, що у центрі Вашингтона сталася крадіжка – жертвою пограбування стала міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем. Інцидент трапився у неділю ввечері, 20 квітня, коли чиновниця перебувала в ресторані Capital Burger.

За даними журналістів, злодій – білий чоловік у медичній масці, який непомітно викрав сумку Ноем, поки вона вечеряла. Камери спостереження зафіксували момент крадіжки та вихід підозрюваного з ресторану.

Вкрадено було водійське посвідчення міністерки, ліки, ключі від квартири, паспорт, службовий пропуск до Міністерства внутрішньої безпеки, косметичку, незаповнені чеки та близько $3 тис готівкою.

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Теги: госпіталь США медик

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