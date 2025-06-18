США блокують спільну заяву лідерів G7 щодо війни в Україні – ЗМІ

Вашингтон наполягає на пом'якшенні формулювань, які стосуються дій Росії в Україні

Лідери країн «Великої сімки» не оприлюднять спільну заяву щодо війни в Україні через незгоду з боку США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBC News і Reuters.

Як зазначає джерело, що побажало залишитися анонімним, Вашингтон наполягає на пом'якшенні формулювань, які стосуються дій Росії в Україні.

«Американці виступили проти включення різких висловлювань на адресу Росії до фінального документа, побоюючись, що це може ускладнити переговори про припинення війни», – наводить цитату джерела одне з видань.

Повідомляється також, що окремі тези щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну з’являться в заяві прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Очікується, що він закличе до посилення санкційного тиску на Москву та підтвердить підтримку мирних ініціатив, що перебувають під проводом США.

Крім того, за словами одного з європейських чиновників, учасники G7 намагалися переконати президента Дональда Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, однак глава Білого дому дав зрозуміти, що не підтримує нові санкції.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні продемонструвала явне невдоволення після короткої розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту «Великої сімки» (G7). Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Інцидент стався під час зустрічі світових лідерів на канадському курорті Кананаскіс, де глави Великої Британії, США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та представники Європейського союзу зібралися для обговорення загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном, а також війни в Україні.

Камери зафіксували момент, коли Мелоні нахилилася, щоб почути, що їй шепоче французький президент.

До слова, напруженість на саміті посилилася після сенсаційної заяви президента США Дональда Трампа про те, що виключення країни-агресорки Росії з групи в 2014 році було «великою помилкою».

Нагадаємо, президент США залишив круглий стіл «Великої сімки» раніше запланованого часу «через події на Близькому Сході», згідно з офіційною заявою Білого дому.

Пізніше президент США Дональд Трамп категорично спростував твердження президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп назвав Макрона «шукачем публічності» і заявив, що причина його повернення до Вашингтона є «набагато більшою».