Трамп заявив, що не співчуває Байдену через діагностований рак

Трамп: Якщо вам шкода його – не дуже жалійте його, бо він лихий

За словами Дональда Трампа, Байден «лиха людина», тому він не співчуває колишньому президенту

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що йому «не шкода» свого попередника Джо Байдена після повідомлень про його онкологічне захворювання. Про це інформує видання Forbes, передає «Главком».

Як пише видання, таку заяву Дональд Трамп зробив у п’ятницю, 31 травня, в Овальному кабінеті. За словами Глави Білого дому, Байден проявив себе «не як розумна людина, а певною мірою лиха людина».

«Якщо вам шкода його – не дуже жалійте його, бо він лихий. Як він чинив зі своїм політичним опонентом і усіма людьми, яким він зашкодив – він, Байден, завдав болю багатьом людям, тож мені справді не шкода його», – сказав Трамп.

Нагадаємо, один із провідних лікарів, який раніше опікувався здоров’ям президентів США Барака Обами та Дональда Трампа, Ронні Джексон зробив тривожну заяву щодо стану Джо Байдена.

У колишнього президента діагностували рак простати з метастазами в кістки. Лікар зазначив, що прогноз є вкрай несприятливим – Байден може померти протягом року.

Експрезидент США Джо Байден раніше вперше прокоментував інформацію про виявлення у нього раку простати з метастазами в кістки. «Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зламані. Дякуємо вам за те, що піднімаєте нас з любов’ю та підтримкою», – йдеться у дописі Байдена.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп під час прощальної пресконференції з мільярдером Ілоном Маском уникнув відповіді на запитання, чи є диктатор Путін хорошим або поганим хлопцем, передає «Главком».

Лише додав, що вони з Путіним пройшли «через багато речей». Водночас Трамп заявив, що російські обстріли Києва, напередодні перемовин, його дуже здивували і розчарували.

Politico пише, що Трамп уже кілька місяців натякає, що переломний момент настане лише за два тижні. Видання підрахувало, скільки ж разів Трамп давав термін два тижні на запитання, що стосувались російсько-української війни та Путіна особисто.

До слова, Дональд Трамп заявив, що за потреби може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і главою України Володимиром Зеленським.

Трамп висловив думку, що Путін не хоче закінчувати війну проти України, граючись з вогнем. За словами президента США, за декілька тижнів стане відомо, чи хоче російський диктатор «нас обдурити».