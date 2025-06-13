На чиїй стороні Трамп? Експредставник США з питань України пояснив логіку дій Білого дому

«Трамп хоче покласти край війні. І його не хвилюють умови її завершення»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перебуває на боці Сполучених Штатів Америки. Про це заявив Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер в інтерв’ю «Главкому».

Водночас Волкер зазначив, що Трамп хоче покласти край війні, але його не хвилюють умови її завершення.



«Я думаю, що Трамп на боці Сполучених Штатів Америки. Він не розглядає цю війну як таку, яка входить в інтереси США, Він вважає, що це жахлива війна, яка завдає шкоди Україні, Росії, торгівлі. І тому він хоче покласти їй край. І його не хвилюють умови її завершення», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Трамп порівняв Україну та Росію з «двома молодими людьми, які б'ються, як шалені», та сказав: «Іноді краще дозволити їм трохи поборотися».

Проте згодом президент України Володимир Зеленський категорично спростував характеристику війни між Росією та Україною, яку раніше висловив президент США Дональд Трамп.

Трампа запитали, чи запровадить він додаткові санкції проти Росії. Він відповів, що буде «дуже, дуже жорстким», якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться скоро. Але уточнив, що «це може бути пов'язано з обома країнами, для танго потрібні двоє».

Також президент США Дональд Трамп після масованого обстрілу України заявив, що Україна дала причину Путіну їх розбомбити.