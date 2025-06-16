36 країн можуть потрапити під заборону на в’їзд до США: перелік

Адміністрація Трампа розглядає заборону в’їзду до США для громадян 36 країн

Держдеп виклав 12 занепокоєнь щодо цих країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість значного розширення обмежень на поїздки, заборонивши громадянам ще 36 країн в'їзд до Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters, передає «Главком».

Агенство ознайомилось зі службової директивою Державного департаменту, яку вже підписав державний секретар США Марко Рубіо. Держдеп виклав 12 занепокоєнь щодо цих країн.

«Департамент визначив 36 країн, що викликають занепокоєння, яким може бути рекомендовано повне або часткове призупинення в'їзду, якщо вони не виконають встановлені критерії та вимоги протягом 60 днів», – йдеться у повідомленні.

Держдеп вбачає у цих країнах відсутність компетентного або готового до співпраці уряду для видачі надійних документів, що посвідчують особу. Ще однією проблемою була «сумнівна безпека» паспорта цієї країни.

Також зазначається, що деякі країни не співпрацювали у сприянні вивезенню своїх громадян зі Сполучених Штатів, яким було наказано вивезти їх. Деякі країни перевищували термін перебування в країні американських віз, виданих їхнім громадянам.

Іншими причинами для занепокоєння була причетність громадян країни до терористичних актів у Сполучених Штатах або до антисемітської та антиамериканської діяльності.

«Ми постійно переглядаємо політику, щоб забезпечити безпеку американців та дотримання іноземними громадянами наших законів», – сказав високопосадовець Державного департаменту.

Країни, яким може бути запроваджена повна або часткова заборона, якщо вони не вирішать ці проблеми протягом наступних 60 днів: Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Бутан, Буркіна-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Івуар, Демократична Республіка Конго, Джибуті, Домініка, Ефіопія, Єгипет, Габон, Гамбія, Гана, Киргизстан, Ліберія, Малаві, Мавританія, Нігер, Нігерія, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сан-Томе і Прінсіпі, Сенегал, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбія та Зімбабве.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, яким повністю забороняє в'їзд до США громадянам 12 країн, посилаючись на національні інтереси та безпеку.

Заборона повністю обмежить в'їзд громадян 12 країн: Афганістану, М'янми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.