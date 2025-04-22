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Міністерку внутрішньої безпеки США пограбовано в ресторані – CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Міністерку внутрішньої безпеки США пограбовано в ресторані – CNN
Секретна служба США, яка відповідає за охорону високопосадовців, розпочала розслідування
фото з відкритих джерел

Злодій викрав сумочку міністерки внутрішньої безпеки США Крісті Ноем

У центрі Вашингтона сталася крадіжка – жертвою пограбування стала міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем. Інцидент трапився у неділю ввечері, 20 квітня, коли чиновниця перебувала в ресторані Capital Burger. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в правоохоронних органах, інформує «Главком».

За даними журналістів, злодій – білий чоловік у медичній масці, який непомітно викрав сумку Ноем, поки вона вечеряла. Камери спостереження зафіксували момент крадіжки та вихід підозрюваного з ресторану.

Зі слів джерела, вкрадено було водійське посвідчення міністерки, ліки, ключі від квартири, паспорт, службовий пропуск до Міністерства внутрішньої безпеки, косметичку, незаповнені чеки та близько $3 тис готівкою.

Секретна служба США, яка відповідає за охорону високопосадовців, розпочала розслідування. Зокрема, йдеться про спроби відстежити можливе використання фінансових інструментів, що належать Ноем.

Як повідомив речник міністерства, під час інциденту у Вашингтоні перебувала вся родина чиновниці, включно з дітьми та онуками. Гроші, які було вкрадено, вона планувала витратити на вечерю, розваги та великодні подарунки для близьких.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп оголосив про старт програми «самодепортації» для іммігрантів. Про це повідомляє NBC News, передає «Главком».

Зазначається, що програма передбачає отримання стипендії та квиток на літак для виїзду зі США.

«Представники адміністрації (Трампа - ред.) закликають іммігрантів самостійно депортуватися, а Міністерство внутрішньої безпеки запустило багатомільйонну рекламну кампанію за участю міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем», – йдеться у статті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав нелегальних мігрантів добровільно залишити країну, використовуючи програму CBP Home. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал Axios.

«Люди, які перебувають у нашій країні нелегально, можуть або депортуватись самі, або бути депортованими примусово, що не дуже приємно», – сказав Трамп.

Теги: США пограбування

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