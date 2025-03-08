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Зеленський знову полетить до Саудівської Аравії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський знову полетить до Саудівської Аравії
У Саудівській Аравії Володимир Зеленський зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом
фото: Офіс президента

«З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив» – президент

Наступний тиждень президент України Володимир Зеленський почне з візиту в Саудівську Аравію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення глави держави у Х.

«Після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси. З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки», – написав Зеленський.

Президент додав, що Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно.

Відомо, що Дональд Трамп збирається відвідати Саудівську Аравію за $1 трлн. Він визнає, що порушить традицію, відповідно до якої перший свій візит президент США здійснює до Великої Британії.

Зауважимо, що зустріч американської та української делегацій, що запланована на наступний тиждень, відбудеться у Джидді. Американську делегацію очолить державний секретар США Марко Рубіо, до її складу увійдуть посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц. 

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Теги: Стів Віткофф Марко Рубіо радник президент Україна Володимир Зеленський військові Дональд Трамп

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