Зеленський знову полетить до Саудівської Аравії

«З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив» – президент

Наступний тиждень президент України Володимир Зеленський почне з візиту в Саудівську Аравію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення глави держави у Х.

«Після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси. З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки», – написав Зеленський.

Президент додав, що Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно.

Відомо, що Дональд Трамп збирається відвідати Саудівську Аравію за $1 трлн. Він визнає, що порушить традицію, відповідно до якої перший свій візит президент США здійснює до Великої Британії.

Зауважимо, що зустріч американської та української делегацій, що запланована на наступний тиждень, відбудеться у Джидді. Американську делегацію очолить державний секретар США Марко Рубіо, до її складу увійдуть посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц.