Bloomberg пояснив, як Маск виграє від автомобільних мит США

Tesla найменш постраждає від нових мит через внутрішні виробничі операції

Тарифи на імпорт автомобілів, які анонсував президент США Дональд Трамп, завдадуть збитків автовиробникам у всьому світі та піднімуть ціни для внутрішніх споживачів. Однак деякі із ситуації все ж вийдуть переможцями, як от мільярдер Ілон Маск. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Виробник електромобілів має великі заводи в Каліфорнії та Техасі, які роблять автомобілі для продажу в США, що більшою мірою ізолює його від нових мит Трампа на імпортні автомобілі та ключові компоненти.

При цьому Трамп наполягає на відсутності конфлікту інтересів, попри помітну роль генерального директора Tesla в адміністрації президента США.

«Він (Ілон Маск – «Главком») ніколи не просив мене про послугу в бізнесі», – сказав президент США, підписуючи указ про введення автомобільних мит.

Головні конкуренти від південнокорейської Hyundai Motor Co. до німецької Volkswagen AG і американської General Motors Co., тим часом незабаром зіткнуться з великими витратами.

Аналітики наголошують, що Tesla найменше постраждає від нових мит. Тим часом пресслужба компанії назвала свої машини «найбільш американськими».

Ford Motor Co. також може зіткнутися з менш серйозними наслідками, ніж деякі конкуренти, оскільки близько 80% автомобілів, що вона продає у США, виробляються всередині країни.

Іноземні бренди, які сильно залежать від імпортних автомобілів, зіткнуться з найбільшим тиском. Південнокорейська Hyundai ризикує опинитись серед найбільш постраждалих.

За оцінкою аналітика SK Securities Co, Хек Джин Юна, Hyundai і Kia, можливо, доведеться платити до 7 млрд доларів щорічно за мита в США. Це становить майже 40% від загального операційного прибутку, який обидва автовиробники отримали у 2024 році.

Toyota Motor Corp. імпортує близько половини того, що продає у США, попри наявність чотирьох складальних заводів у Кентуккі, Індіані, Міссісіпі та Техасі, а також заводів з виробництва двигунів у Західній Вірджинії та Алабамі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі автомобілі, що імпортуються до Сполучених Штатів. Однак це правило не застосовуватиметься, якщо виробництво буде перенесене до США.

Після цієї заяви акції провідних автовиробників США на позабіржових торгах різко впали: Ford Motor втратила 2%, General Motors — 2,3%, а Stellantis, яка володіє брендом Jeep, подешевшала на 3%.

Нові мита майже напевно збільшать вартість імпортних автомобілів для споживачів. Водночас жоден автомобіль, що експлуатується в США, не складається виключно з деталей, вироблених у країні. Наразі найбільшим джерелом імпорту автомобілів у США є Мексика – на її частку припадає близько 14% всіх авто, проданих у країні. За нею йдуть Японія, Південна Корея, Європейський Союз та Канада.

Як повідомлялося, Європейський Союз збирається вжити заходів у відповідь на запровадження президентом США Дональдом Трампом 25% мита на імпорт усіх автомобілів.

До слова, Трамп заявляв, що може звільнити деякі країни від тарифів, якщо вважатиме це за потрібне.