Хаменеї заявив, що не буде взаємодіяти з тими іноземними урядами, які тиснуть на країну та висувають власні очікування з примусом

6 березня Трамп надіслав листа іранській владі, висловивши сподівання, що Ісламська Республіка погодиться на розмову.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї категорично відкинув пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо відновлення переговорів про ядерну угоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У своєму виступі перед високопосадовцями в Тегерані Хаменеї наголосив, що заклики до переговорів з боку «держав-задирак» не спрямовані на вирішення проблеми, а є спробою нав'язати свої вимоги для Ісламської Республіки. Він підкреслив, що Іран не приймає таких очікувань і не піддасться тиску.

Президент Трамп заявив, що зараз два способи впоратися з Іраном: військовий або укладення договору, щоб запобігти набуттю Тегераном ядерної зброї.

Він підтверджує, що наполягання деяких урядів на переговорах є шляхом до висунення нових вимог, які стосуються не тільки ядерної програми, але й оборонних можливостей та міжнародного впливу Ірану.

У четвер, 6 березня, він надіслав листа іранській владі, висловивши сподівання, що Ісламська Республіка погодиться на розмову.

«Я казав, що сподіваюся, що ви підете на переговори, тому що це буде набагато краще для Ірану. Я думаю, що вони хочуть отримати цей лист. Інша альтернатива полягає в тому, що ми повинні щось зробити, оскільки не можна допустити створення ще однієї ядерної зброї», – сказав Трамп.

Як відомо, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї виключив можливість переговорів з адміністрацією президента США Дональда Трампа, посилаючись на минулий досвід.

До слова, російський диктатор та президент Ірану 17 січня підписали договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між країнами терміном на 20 років.