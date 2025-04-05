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Трамп показав кадри ліквідації хуситів в Ємені (відео)

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Трамп показав кадри ліквідації хуситів в Ємені (відео)
Трамп: Упс, більше жодних атак від цих хуситів!
фото: скріншот з відео

Президент США заявив, що втрати, яких зазнали хусити, змусили їх переглянути свої дії 

Президент США Дональд Трамп опублікував відео, яке демонструє авіаудар по хуситах у Ємені. Про це повідомляє «Главком».

За словами президента США, хусити якраз мали отримати інструкції для атак.

«Ці хусити збиралися, щоб отримати інструкції для атаки. Упс, більше жодних атак від цих хуситів! Вони більше ніколи не потоплять наші кораблі», – написав Трамп.

Після хвилі авіаударів, єменські хусити почали вводити низку нових безпекових заходів.

За даними ЗМІ, удар відбувся минулого вівторка, було вбито 70 хуситів, польових командирів та іранських експертів.

Як відомо, у середині березня США розпочали масштабні удари по хуситах у Ємені у відповідь на їхні атаки на кораблі в Червоному морі. Тепер, зазнавши значних втрат, хусити виявили готовність до мирних переговорів.

За словами Трампа, хусити зазнали серйозних ударів. Він також наголосив, що їхні дії спричинили значні проблеми для міжнародної торгівлі, оскільки через загрозу нападу лише близько 20% суден продовжують проходити через Суецький канал, тоді як решта змушені обирати довші маршрути, що займає тижні.

Водночас президент підкреслив, що втрати, яких зазнали хусити, змусили їх переглянути свої дії та шукати шлях до мирного врегулювання.

Також, Тегеран заявив, що у нього достатньо зброї, щоб стерти з лиця землі базу США на острові Дієго-Гарсія, на якому перебуває майже 4000 американських солдатів. 

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Теги: Ємен Дональд Трамп США

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