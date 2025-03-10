Трамп не відновить допомогу Україні, доки Зеленський не піде у відставку – Bild

Експерти пояснюють, як президент США хоче примусити Україну та Росію до миру

Трамп шантажує Зеленського поставками зброї, домагаючись проведення виборів в Україні

Президент США Дональд Трамп має намір посилити тиск на українського президента Володимира Зеленського, щоб домогтися його звільнення з посади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Після скандальної зустрічі в Білому домі стерлися останні сумніви: президент США Дональд Трамп бачить у Володимирі Зеленському не партнера, а перешкоду. За зачиненими дверима йдеться, що Трамп нібито хоче змусити президента України піти у відставку.

За словами джерел, Трамп розглядає можливість зупинення постачання американської зброї в Україну, поки Зеленський залишається при владі, пише видання.

За інформацією Politico, представники адміністрації США вже зустрічалися з українською опозицією, обговорюючи можливі наступники Зеленського. Серед головних кандидатів називаються експрем'єр-міністр Юлія Тимошенко та колишній президент Петро Порошенко. Також згадується Валерій Залужний – колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії.

При цьому колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що дії Трампа – це тиск і шантаж. «Я ніколи до цього не бачив, щоб американські спецслужби припиняли співпрацю з партнером, щоб змусити його підкоритися вимогам уряду», – додав він в інтерв'ю Huffington Post.

Політолог Томас Єгер у розмові з Bild припустив, що Трамп може мстити Зеленському за відмову надати компромат на Хантера Байдена у 2020 році. За словами Єгера, проведення виборів в Україні найближчим часом буде «ідеальним результатом для Володимира Путіна».

До слова, американський президент Дональд Трамп заявив, що у Росії «немає карт» на переговорах щодо України, хоча ще минулого тижня, за його версією, вони були.Під час спілкування із журналістами, Трамп заявив, що потрібно покласти край російсько-українській війні. При цьому він сказав, що ні Україна, ні Росія «не мають карт» для ведення переговорів.

Раніше йшлось про те, що президент України Володимир Зеленський готовий піти у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО.

Спеціальний представник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що президент України Володимир Зеленський вибачився перед американським лідером у листі після суперечки під час зустрічі в Овальному кабінеті.