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США допоможуть Росії повернутися на світовий ринок сільського господарства

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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США допоможуть Росії повернутися на світовий ринок сільського господарства
Технічні переговори делегацій США з представниками України та Росії в Ер-Ріяді тривали 23-25 березня
фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

США розширять для РФ доступ до портів і платіжних систем для операцій

Під час перемовин в Ер-Ріяді делегація США пообіцяла Росії відновити доступ Росії до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції. Як передає «Главком», про це йдеться у повідомленнях Білого дому за результатами зустрічей.

Так, Сполучені Штати заявили, що допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та розширити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій.

Крім того, делегація США окремо з Україною та Росією домовилась розробити заходи для взаємного припинення атаки по енергетичних ударів по обʼєктах Росії та України і забезпечити безпеку судноплавства у Чорному морі.

«Сполучені Штати та Україна домовилися забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі», – йдеться в повідомленні.

До аналогічної домовленості Штати дійшли і під час перемовин з росіянами.

Технічні переговори делегацій США з представниками України та Росії в Ер-Ріяді тривали 23-25 березня.

Як відомо, 23 березня відбулася зустріч української та американської делегацій. Делегації працювали «над низкою складних технічних питань». У складі української команди були фахівці з енергетики, а також військові.

Раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що спочатку США зустрінуться з Україною, а потім – із Росією, але ці зустрічі відбуватимуться паралельно, і під час них ітиметься про одну й ту саму тему.

До слова, Делегації Сполучених Штатів та Росії надіслали доповіді керівництву обох країн за підсумками технічних консультацій. Зміст переговорів не буде оприлюднюватися. 

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Теги: росія США ринок

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