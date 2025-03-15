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Чи зможе Росія зберегти захоплені території України: Дуда зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чи зможе Росія зберегти захоплені території України: Дуда зробив заяву
Дуда наголосив, варто пам'ятати, що в України теж є свої інтереси
фото з відкритих джерел

Європа та США підтримують територіальну цілісність та суверенітет України

Питання тимчасово окупованих Росією українських територій обговорюватиметься під час перемовин. Як інформує «Главком», про це в інтерв'ю ВВС сказав президент Польщі Анджей Дуда.

«Це зовсім інше питання, як це буде вирішуватися. І це, на мою думку, предмет фундаментальних переговорів. Я не знаю, як саме американська сторона збирається схилити Росію до переговорів, які були би конструктивними, які б прагнули укласти такий мир, на який зможе погодитися й Україна», – сказав він.

Дуда також наголосив, варто пам'ятати, що в України теж є свої інтереси.

«І категорично не можна підходити до цього так, що є тільки інтереси Росії. Я переконаний, що президент Дональд Трамп це прекрасно розуміє», – додав він.

Раніше Зеленський заявив, що США піднімали у Джидді територіальне питання

Нагадаємо, 11 березня у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Також Володимир Зеленський розповів про домовленості, які були досягнуті у Джидді. За словами президента, американська сторона хотіла, щоби Україна продемонструвала готовність до припинення війни.

До слова, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Тим часом росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».

Тим часом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні.

Як відомо, спецпредставник президента США з питань Близькому Сходу Стів Віткофф прилетів у Москву. Тут він збирається зустрітись з очільником Кремля Володимиром Путіним та переконати погодитися на припинення вогню в Україні.

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Теги: росія міністр Дональд Трамп Саудівська Аравія Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна президент Андрій Єрмак суверенітет радник Андрій Сибіга Рустем Умєров росіяни Марко Рубіо Стів Віткофф

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