Трамп підписав указ про введення мит на імпорт для інших країн
Росії немає у списку країн, проти яких США вводять мита
Президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ про введення мит на імпорт для інших країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американські ЗМІ.
Після близько 50 хвилин виступу у Рожевому саду біля Білого дому президент США Дональд Трамп підписав указ про введення масштабних взаємних тарифів. Він заявив, що через роки американці скажуть, що він був правий.
Повідомляється, що 5 квітня почне діяти базова тарифна ставка, а з 9 квітня почнуть діяти взаємні тарифи.
Принагідно зазначити, що Росії немає у списку країн, проти яких США вводять за принципом взаємності мита. Щодо України запроваджені мита у 10%.
Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності».
Опубліковано повний перелік введених США торгових мит по країнах.
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