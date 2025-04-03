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Трамп підписав указ про введення мит на імпорт для інших країн

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп підписав указ про введення мит на імпорт для інших країн
Трамп підписав указ про тарифи
скриншот з відео

Росії немає у списку країн, проти яких США вводять мита

Президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ про введення мит на імпорт для інших країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американські ЗМІ.

Після близько 50 хвилин виступу у Рожевому саду біля Білого дому президент США Дональд Трамп підписав указ про введення масштабних взаємних тарифів. Він заявив, що через роки американці скажуть, що він був правий.

Повідомляється, що 5 квітня почне діяти базова тарифна ставка, а з 9 квітня почнуть діяти взаємні тарифи.

Принагідно зазначити, що Росії немає у списку країн, проти яких США вводять за принципом взаємності мита. Щодо України запроваджені мита у 10%.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». 

Опубліковано повний перелік введених США торгових мит по країнах.

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Теги: тарифи Дональд Трамп імпорт

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