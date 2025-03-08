У США вперше за 15 років стратили засудженого через розстріл

У 2001 році Сігмона засудили за вбивство батьків своєї колишньої дівчини.

У США вперше за 15 років розстріляли засудженого Бред Сігмон. Він був засуджений за побиття до смерті батьків своєї колишньої дівчини в 2001 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Засуджений 67-річний Бред Сігмон вирішив бути розстріляним, сказавши, що побоювався повільнішої та болісної смерті, якщо б була застосована страта через електричний стілець або смертельну ін’єкцію.

Сігмона стратили через розстріл фото: АР

У 2001 році Сігмона засудили за вбивство батьків своєї колишньої дівчини. Він забив їх до смерті у власному будинку бейсольною битою.

Серед свідків, які спостерігали за стратою з камери, відокремленої куленепробивним склом, були троє членів родини жертв, адвокат і духовний радник Сігмона, представник офісу прокурора, слідчий шерифа та троє представників преси.

Страта Сігмона запланована на 7 березня 18:00 за місцевим часом (01:00 8 березня за Києвом). Засудженого в камері прив'язали до стільця. На голову йому одягнули спеціальний мішок, а на серце поклали мішень. Тоді троє добровольців зайшли в камеру та застрелили його спеціально розробленими кулями з відстані 15 футів (4,6 метра).

Нагадаємо, у вересні 2024 року друга в історії Сполучених Штатів смертна кара із застосуванням азоту відбулася в американському штаті Алабама.

Згідно з публікацією, цей метод було розкритиковано після того, як до нього вдалися в січні цього року в тому ж штаті. Цього разу було страчено 59-річного громадянина США Алана Юджина Міллера, визнаного винним у вбивстві трьох чоловіків у 1999 році.