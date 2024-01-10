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Міністра фінансів Австрії позбавили водійських прав за перевищення швидкості

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міністра фінансів Австрії позбавили водійських прав за перевищення швидкості
Міністра позбавили водійських документів на чотири тижні
фото з відкритих джерел

Очільник австрійського міністерства перевищив швидкість на понад 50 км/год

Міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера на чотири тижні позбавили водійських прав за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє Kurier.

Повідомляється, що минулої суботи міністр використовував свій службовий автомобіль BMW для приватної поїздки і перевищив швидкість. Він їхав зі швидкістю понад 130 км/год, тоді як на дорозі діяло обмеження у 80 км/год.

Поліція зупинила міністра на автомагістралі Райнталь (А14) в районі розв'язки Дорнбірн-Зюд. Перевірка на вміст алкоголю в крові не проводилася, оскільки таких підозр не виникло.

Пізніше у Міністерстві фінансів Австрії заявили, що Бруннер «шкодує про цей інцидент».

Нагадаємо, Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області визнав винним прокурора Львівської обласної прокуратури Олександра Чухрія в керуванні автомобілем у нетверезому стані. Постановою суду його покарали штрафом у 17 тис. грн та позбавили водійських прав. Наприкінці листопада п’яний прокурор керував кросовером Subaru Outback та вчинив ДТП на трасі Львів-Луцьк.

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Теги: міністр автомобіль Австрія ПДР

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