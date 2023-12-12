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Одна з країн Європи планує суттєво зменшити фінансову допомогу біженцям з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одна з країн Європи планує суттєво зменшити фінансову допомогу біженцям з України
Рішення щодо виплат українцям влада Ірландії може ухвалити уже сьогодні
фото із відкритих джерел

Ірландія скоротить щотижневі виплати для українців більш ніж уп'ятеро

Влада Ірландії може найближчим часом ухвалити рішення про значне зменшення розмірів допомоги, що виплачується українським біженцям. Щотижневі виплати передбачається скоротити більш ніж уп'ятеро – з 220 євро до 38,8 євро. Цей крок зумовлений високими витратами. Уряд також розгляне обмеження терміну проживання у державному житлі для тих, хто тікає від війни до 90 днів, пише видання Irish Examiner.

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар запропонував уповільнити потік біженців з України та інших країн, бо є труднощі із забезпеченням житла для них.

Комітет із цих питань збирався 11 грудня. Три чиновники обговорять зменшення щотижневої виплати для українських біженців із 220 євро до 38,80 євро на тиждень. Крім того, будуть переговори щодо нового плану. По ньому біженці зможуть жити у державному житлі не більше ніж 90 днів. 

Кабмін може підписати нові правила вже сьогодні, 12 грудня, якщо чиновники досягнуть згоди. Але ці зміни стосуватимуться лише тих, хто прибуватиме після рішення уряду, і не стосуватиметься біженців, які уже в Ірландії. Поправки також вимагатимуть законодавчих змін, тому очікується, що вони набудуть чинності не раніше 2024 року.

Європейська комісія нещодавно оприлюднила статистику, згідно з якою кількість українців, які прибувають до Ірландії за 2023 рік, зростає. Цифра вдесятеро перевищує середнє зростання кількості біженців, які виїжджають до ЄС за той же період.

Ця пропозиція викликала напругу в уряді, коли її висунув міністр рівності та інтеграції Родерік О'Горман наприкінці жовтня. Також видання повідомляє, що віце-прем'єр Ірландії Мікел Мартін звинуватив О'Гормана у спробі перекласти проблему на міністра житлового будівництва Дарра О'Браєна.

Раніше повідомлялося, що влада Ірландії заявила про відсутність можливості надалі надавати безкоштовне житло біженцям з України та інших країн. У заяві міністерства інтеграції республіки підкреслюється, що, незважаючи на «безмежне співчуття до українських біженців», ірландська влада не має можливості надавати житло всім прохачам притулку.

Наразі ірландська влада вже надала житло для ста тисяч осіб, з яких близько 74 тис. є біженцями з України та 26 тис. – з інших країн. При цьому понад 20 тис. українських біженців не забезпечені житлом. Таким біженцям владою республіки надається можливість помитися гарячою водою, а також отримати намети та спальні мішки.

При цьому уряд Ірландії запевнив, що, як і раніше, прийматиме жінок та дітей з України та інших країн, проте їх передбачається зобов'язати самостійно оплачувати своє проживання через гострий дефіцит безкоштовного житла. З огляду на те, що з усіх українських біженців в Ірландії працевлаштовано менше 14 тис. осіб, шляхом скорочення допомоги уряд хоче спонукати більше людей влаштовуватися на роботу.

Нагадаємо, уряд Ірландії оприлюднив план з розміщення тисяч українських біженців у модульних будинках і залучити для цього приватні інвестиції. Таким чином країна намагається впоратись із браком житла, який останніми місяцями став відчуватись особливо гостро, пише Business Post.

Уряд Ірландії планує розміщувати тисячі українських біженців у модульних будинках, зведених приватними забудовниками. Це буде першим кроком до переселення українців із готелів у довготермінове житло. Житлові комплекси мають бути збудовані в межах 5 км від місцевої інфраструктури. 

У Департаменті інтеграції вивчають інтерес серед приватних забудовників до будівництва модульних будинків по всій країні, де можна було б розміщувати до 200 людей. Це у владі називають першим значним кроком до переміщення біженців із готелів і пансіонатів у довготермінове житло.

Читайте також: Ірландія в оригінальний спосіб вирішила проблему із житлом для біженців
Теги: переговори правила біженці влада житло Ірландія інвестиції міністр

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