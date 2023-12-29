Милованов оскандалився постом про військових і «геїв-депутатів»
Юрій Бутусов: Милованов намагається дискредитувати у дописі військових, що нібито вони звинувачували геїв. Це очевидна брехня
Колишній міністр економіки розвитку і торгівлі та позаштатний радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов написав пост, у якому розповів, як його налякали розмови неназваних військових на заправці, які начебто обіцяли вибити із парламенту «геїв-депутатів».
«Сьогодні на заправці, військовий: «От позасідали ті геї-депутати. Нічого, повернемось, розставимо міномети і виб'ємо їх». Заправились, сіли в два в пікапи і поїхали. Вся заправка мовчала. Виглядало, що людям було страшно. Я теж промовчав, подумав про те, скільки викликів у держави Україна, мовчки сів і поїхав далі працювати», – написав Милованов у Facebook.
У свою чергу воєнний репортер, журналіст Юрій Бутусов заявив, що подібні висловлювання дискредитують українських військових. Він наголосив, що Офіс президента, з яким співпрацює Милованов, має вибачитись за цю брехню, допис має бути видалений.
«Пан Милованов... написав, що українські військові лякають своїми розмовами людей на заправці... Милованов намагається дискредитувати у дописі військових, що нібито вони звинувачували геїв. Це очевидна брехня – військові геїв не обговорюють, а ось назвати владу «п...рами», звичайно, могли. Але це не про людей з іншою статевою орієнтацію, а про ставлення до негідників у владі», – обурився Бутусов.
Журналіст вважає, що лякається військових тільки сам Милованов, «тому що розуміє: сказати так військові можуть не про суспільство та державу, а лише про Милованова та таких, як він».
«Бо ці військові з мінометом на пікапах - такі саме люди, частина суспільства, і своє ставлення до влади вони формують, дивлячись на стан справ у державі та на війні, і кожен з військових воює завдяки потужній підтримці громадянського суспільства», – написав журналіст.
Нагадаємо, раніше журналіст, головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов звинуватив радника глави Офісу президента Тимофія Милованова в хабарі в розмірі 1,68 млн грн від «Укроборонпрому». Натомість сам Милованов зазначив, що звинувачення в корупції безпідставні. «У старі часи за це викликали на дуель і стрілялись. Сьогодні часи вегетаріанські, й тому я викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель – дебати (за правилами дзеркальними до правил дуелей XIX сторіччя)», – написав Милованов. Він додав, що коли виграє Бутусов, то вони разом підуть до НАБУ, де Бутусов напише заяву, а він дасть свідчення.
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