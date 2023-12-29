Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Милованов оскандалився постом про військових і «геїв-депутатів»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Милованов оскандалився постом про військових і «геїв-депутатів»
Бутусов вважає, що лякається військових тільки сам Милованов
фото з відкритих джерел

Юрій Бутусов: Милованов намагається дискредитувати у дописі військових, що нібито вони звинувачували геїв. Це очевидна брехня

Колишній міністр економіки розвитку і торгівлі та позаштатний радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов написав пост, у якому розповів, як його налякали розмови неназваних військових на заправці, які начебто обіцяли вибити із парламенту «геїв-депутатів».

«Сьогодні на заправці, військовий: «От позасідали ті геї-депутати. Нічого, повернемось, розставимо міномети і виб'ємо їх». Заправились, сіли в два в пікапи і поїхали. Вся заправка мовчала. Виглядало, що людям було страшно. Я теж промовчав, подумав про те, скільки викликів у держави Україна, мовчки сів і поїхав далі працювати», – написав Милованов у Facebook.

Милованов оскандалився постом про військових і «геїв-депутатів» фото 1

У свою чергу воєнний репортер, журналіст Юрій Бутусов заявив, що подібні висловлювання  дискредитують українських військових. Він наголосив, що Офіс президента, з яким співпрацює Милованов, має вибачитись за цю брехню, допис має бути видалений.

«Пан Милованов... написав, що українські військові лякають своїми розмовами людей на заправці... Милованов намагається дискредитувати у дописі військових, що нібито вони звинувачували геїв. Це очевидна брехня – військові геїв не обговорюють, а ось назвати владу «п...рами», звичайно, могли. Але це не про людей з іншою статевою орієнтацію, а про ставлення до негідників у владі», – обурився Бутусов.

Журналіст вважає, що лякається військових тільки сам Милованов, «тому що розуміє: сказати так військові можуть не про суспільство та державу, а лише про Милованова та таких, як він».

 «Бо ці військові з мінометом на пікапах - такі саме люди, частина суспільства, і своє ставлення до влади вони формують, дивлячись на стан справ у державі та на війні, і кожен з військових воює завдяки потужній підтримці громадянського суспільства», – написав журналіст.

Нагадаємо, раніше журналіст, головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов звинуватив радника глави Офісу президента Тимофія Милованова в хабарі в розмірі 1,68 млн грн від «Укроборонпрому». Натомість сам Милованов зазначив, що звинувачення в корупції безпідставні. «У старі часи за це викликали на дуель і стрілялись. Сьогодні часи вегетаріанські, й тому я викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель – дебати (за правилами дзеркальними до правил дуелей XIX сторіччя)», – написав Милованов. Він додав, що коли виграє Бутусов, то вони разом підуть до НАБУ, де Бутусов напише заяву, а він дасть свідчення.

 

Теги: міністр військові журналіст Тимофій Милованов Офіс президента Юрій Бутусов заправка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 років «Главкому». Команда, яка незмінно поруч в ціннісних боях
14 років «Главкому». Команда, яка незмінно поруч в ціннісних боях
3 грудня, 18:34
Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38,8 млрд
Cитуація в економіці. Що є основним джерелом фінансування державного бюджету України
13 грудня, 17:42
Якщо всю країну не перевести на військові рейки ми просто програємо
Вижити та Перемогти. Що мають зрозуміти держава та громадяни
29 листопада, 13:36
У минулому році максимальна пенсія військових складала трохи більш як 20 тис грн
Які документи потрібні для призначення «військової» пенсії: роз’яснення Пенсійного фонду
6 грудня, 08:55
Військові кібери «привітали» росіян з Днем ракетних військ Збройних сил РФ
Військові кібери «привітали» росіян з Днем ракетних військ Збройних сил РФ
17 грудня, 19:40
Швеція виділила Україні новий пакет допомоги в розмірі 1,4 млрд крон
Швеція затвердила допомогу Україні на рекордну суму
14 грудня, 15:10
ЦАХАЛ взяв на себе відповідальність за інцидент
Ізраїльські військові помилково вбили трьох заручників
15 грудня, 23:53
Україна отримала 5 тис. Starlink від Польщі
Україна отримала 5 тис. Starlink від Польщі
21 грудня, 18:18
Свята Варвара і бісівські дрони
«Православний РЕБ»: Московська церква пропонує окупантам захищатися від дронів молитвою
23 грудня, 21:20

Суспільство

Героїчні підсумки року: 10 спецоперацій, яким ми раділи найбільше
Героїчні підсумки року: 10 спецоперацій, яким ми раділи найбільше
Милованов оскандалився постом про військових і «геїв-депутатів»
Милованов оскандалився постом про військових і «геїв-депутатів»
У 2023 році президент відзначив майже 30 тис. воїнів держнагородами (список)
У 2023 році президент відзначив майже 30 тис. воїнів держнагородами (список)
Яким буде майбутнє України через 10 років? Думка громадян за рік суттєво змінилася
Яким буде майбутнє України через 10 років? Думка громадян за рік суттєво змінилася
Новорічні свята без світла. «Укренерго» попередило про фейки Кремля
Новорічні свята без світла. «Укренерго» попередило про фейки Кремля
Естонія повертатиме в Україну чоловіків призовного віку? Голова МВС уточнив заяву
Естонія повертатиме в Україну чоловіків призовного віку? Голова МВС уточнив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
44K
Мережу сколихнуло фото з військовим в метро
28K
ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони
21K
У Росії злетіли дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
19K
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
19K
Удар по Львову. Окупанти влучили в багатоповерхівку, школи та садочок

Новини

Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Сьогодні, 11:27
Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
Сьогодні, 07:33
Ракетна атака на Україну, пожежа в багатоповерхівці Одеси: головне за ніч
Сьогодні, 07:10
Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 03:40
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Вчора, 17:55

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua