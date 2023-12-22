Львівський прокурор отримав покарання за п’яну їзду

32-річний прокурор Олександр Чухрій за кермом кросовера Subaru Outback виїхав на зустрічну смугу, де врізався в Audi Q7

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області визнав винним прокурора Львівської обласної прокуратури Олександра Чухрія в керуванні автомобілем у нетверезому стані. Про це повідомляє Zaxid.net.

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Постановою суду Олександра Чухрія покарали штрафом у 17 тис. грн та позбавили водійських прав. Наприкінці листопада п’яний прокурор керував кросовером Subaru Outback та вчинив ДТП на трасі Львів-Луцьк.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 28 листопада на трасі Львів-Луцьк 32-річний прокурор Олександр Чухрій за кермом кросовера Subaru Outback виїхав на зустрічну смугу, де врізався в Audi Q7. Від удару автомобілі зазнали пошкоджень, ніхто не постраждав.

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Після ДТП прокурор сів за кермо та спробував поїхати з місця аварії. Поліцейські склали на нього адмінпротоколи за керування у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП) та за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124 КУпАП).

Суд визнав Олександра Чухрія винним. Його притягнули до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 130 КУпАП. Постановою суду від 20 грудня його покарали штрафом у розмірі 17 тис. грн та позбавили права керування транспортними засобами на рік. Згадана постанова наразі не оприлюднена в судовому реєстрі.

Раніше повідомлялося, що голова ОВА, якого зняв Зеленський після протоколу за п’яну їзду, виграв суд.