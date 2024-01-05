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Україна готує масштабну реформу вищої освіти

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна готує масштабну реформу вищої освіти
Уряд планує збільшити кількість студентів, які навчатимуться коштом держави, грантів та кредитів
фото з відкритих джерел

Старт реформи вищої освіти в Україні заплановано вже на поточний рік

Кабінет міністрів України планує запустити у 2024 році масштабну реформу вищої освіти. Мова йдеться про зміну підходів фінансування, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова Уряду зазначив, що зараз у системі вищої освіти є навчання «на бюджеті» та за контрактом. Пропонується змінити такий підхід, щоб охопити державною підтримкою якомога більше студентів.

Майбутні зміни

«Сьогодні ухвалюємо законопроект, який передбачає, що в майбутньому студенти зможуть навчатися за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також за контрактною формою навчання», – ідеться в заяві прем’єра.

За словами Шмигаля, державне замовлення – це повністю безкоштовне навчання студента за бюджетні кошти. Можливість безоплатно навчатися надаватиметься найкращим за конкурсним балом абітурієнтам, при цьому частина бюджетних місць також буде надана вразливим категоріям.

Державні гранти

Прем'єр-міністр повідомив, що державне замовлення стосуватиметься насамперед спеціальностей, які потрібні державі. Держава повністю оплачуватиме навчання для найкращих вступників за цими спеціальностями, а після успішного випуску пропонуватиме перше робоче місце.

Одночасно з цим запроваджуватиметься модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання. Ці гранти не треба буде повертати, вони не передбачають жодних зобов'язань щодо відпрацювання.

Підтримка «контрактників»

Шмигаль пояснив, що на розмір гранту впливатиме два критерії. Перший – це результати зовнішнього оцінювання знань. Другий – це обрана спеціальність. Сума гранту не обов'язково покриватиме повну вартість навчання, але кількість вступників, які отримають підтримку, суттєво збільшиться за рахунок більш справедливого розподілу такої підтримки.

«Так, сьогодні в нас 60% студентів навчається на контракті. Наша мета – щоб 60% студентів отримували різні види державної підтримки: держзамовлення, гранти, ваучери або, в майбутньому, пільгові кредити», – повідомив прем'єр.

Спецумови прийому абітурієнтів

Очільник Уряду повідомив, що нова система поширюватиметься лише на нових абітурієнтів. Серед новацій, які також пропонуються – це встановлення спеціальних умов прийому на навчання в університетах для:

  • ветеранів;
  • дітей загиблих українських героїв;
  • дітей з інвалідністю;
  • дітей-сиріт;
  • інших пільгових категорій.

Шмигаль зауважив, що вища освіта має стати «більш якісною і більш доступною для тих, хто цього справді хоче».

Нагадаємо, в Україні 30 листопада добігла кінця вступна кампанія 2023 року як на бакалаврат, так і на магістратуру. Експерти назвали спеціальності, які були найпопулярнішими серед цьогорічних вступників.

Теги: міністр освіта студенти держава фінансування навчання Денис Шмигаль

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