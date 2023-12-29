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Уряд затвердив новий склад наглядової ради «Укроборонпрому»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Уряд затвердив новий склад наглядової ради «Укроборонпрому»
Міністр Камишін оприлюднив список нових членів наглядової ради концерну
фото з відкритих джерел

До складу ради увійшли колишній прем’єр-міністр та ексміністр економіки України

Кабмін на засіданні у п’ятницю,  29 грудня, затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Згідно з повідомленням, до складу наглядової ради «Укроборонпрому» увійшли:

  • Олексій Гончарук, який в період з 2019 до 2020 року обіймав посаду прем’єр-міністра України. Він також є головою наглядової ради ГО "Аеророзвідка";
  • Тимофій Милованов – президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки. Він також колишній голова наглядової ради «Укроборонпрому».
  • Сергій Коновець – колишній член Наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК «Нафтогаз України». Крім того, він є членом наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України».
  • Давід Ломджарія – член наглядової ради «Укрзалізниці». Він також є виконавчим директором в «Iberia Group», керуючим партнером «Four Seas Trading» та головою наглядової ради «SunEnergy Bank» (всі ці компанії розташовані в Грузії).
  • Лінді Сміт – президентка та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).

«Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою», – підкреслив Камишін. Він також висловив впевненість, що нова наглядова рада продовжить трансформацію «Укроборонпрому» в «прозорий європейський оборонний холдинг».

Нагадаємо, акціонерне товариство «Укроборонпром» та естонський виробник роботизованих платформ Milrem Robotics підписали угоду про розробку багатофункціональних оборонних систем нового покоління.

Раніше повідомлялося, що Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Теги: Кабмін міністр Укроборонпром Тимофій Милованов Олексій Гончарук Олександр Камишін

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