Купівля авто, обмін сертифікатів на житло. Які послуги чекати українцям у «Дії»
Всього за 15 хвилин можна буде купити або продати машину через смартфон та отримати новий техпаспорт та номери поштою
У мобільному додатку «Дія» з'явиться можливість купівлі-продажу автомобілів, а також оновлена послуга з реєстрації ФОП, послуги для моряків та «єПідприємець». Крім того, почне працювати обмін житлових сертифікатів. Оновлені послуги представили сьогодні, 19 грудня, на першому за час великої війни «Дія.Саміті» у Києві. Деталі озвучили президент Володимир Зеленський та голова Мінцифри Михайло Федоров.
За словами президента, послуга купівлі-продажу автомобілів у «Дії» стане доступною для українців опівночі. Всього за 15 хвилин можна буде купити або продати машину через смартфон та отримати новий техпаспорт та номери поштою.
«Сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга з купівлі-продажу машин у «Дії». І я вас із цим вітаю», – сказав Зеленський.
Послуга обміну житлових сертифікатів, що видаються компенсацією за зруйноване через російську агресію житло, запрацює в «Дії» вже цього тижня.
«Послуга, яку ми зараз запускаємо – обмін сертифіката у «Дії» на житло. Тепер це почне працювати онлайн. Цей тиждень – стартовий, а далі послуга масштабуватиметься», – зазначив президент
Пресслужба Мінцифри оприлюднила повний перелік оновлених послуг:.
- Автоматична послуга із закриття ФОП (через кілька хвилин без участі реєстратора);
- Перереєстрація авто. Купівля-продаж машин у «Дії» без зайвих папірців та посередників;
- е-Підприємець – бета-тест: зібрано кілька послуг для бізнесу в одній заяві;
- Послуги для моряків: модернізація процесу здобуття кваліфікаційних документів.
Крім того, буде оновлена інтерактивна карта укриттів та пунктів незламності, а сама програма отримає оновлений дизайн. Водночас проєкт «Дія.Офіс» зараз у бета-тестуванні Мінцифри.
Нагадаємо, що у «Дії» відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів: закордонного паспорта, техпаспорта чи посвідчення водія.
Також нещодавно в «Дії» запустили нову послугу зі сплати штрафу за адміністративне правопорушення.
Як повідомлялося, уряд підтримав запуск в Україні «Дії» для держслужбовців – «Дія.Офіс»
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