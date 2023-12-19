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Купівля авто, обмін сертифікатів на житло. Які послуги чекати українцям у «Дії»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Купівля авто, обмін сертифікатів на житло. Які послуги чекати українцям у «Дії»
Послуга обміну житлових сертифікатів, що видаються компенсацією за зруйноване через російську агресію житло, запрацює в «Дії» вже цього тижня
фото з відкритих джерел

Всього за 15 хвилин можна буде купити або продати машину через смартфон та отримати новий техпаспорт та номери поштою

 

У мобільному додатку «Дія» з'явиться можливість купівлі-продажу автомобілів, а також оновлена послуга з реєстрації ФОП, послуги для моряків та «єПідприємець». Крім того, почне працювати обмін житлових сертифікатів. Оновлені послуги представили сьогодні, 19 грудня, на першому за час великої війни «Дія.Саміті» у Києві. Деталі озвучили президент Володимир Зеленський та голова Мінцифри Михайло Федоров.

За словами президента, послуга купівлі-продажу автомобілів у «Дії» стане доступною для українців опівночі. Всього за 15 хвилин можна буде купити або продати машину через смартфон та отримати новий техпаспорт та номери поштою.

«Сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга з купівлі-продажу машин у «Дії». І я вас із цим вітаю», – сказав Зеленський.

Послуга обміну житлових сертифікатів, що видаються компенсацією за зруйноване через російську агресію житло, запрацює в «Дії» вже цього тижня.

«Послуга, яку ми зараз запускаємо – обмін сертифіката у «Дії» на житло. Тепер це почне працювати онлайн. Цей тиждень – стартовий, а далі послуга масштабуватиметься», – зазначив президент

Пресслужба Мінцифри оприлюднила повний перелік оновлених послуг:.

  • Автоматична послуга із закриття ФОП (через кілька хвилин без участі реєстратора);
  • Перереєстрація авто. Купівля-продаж машин у «Дії» без зайвих папірців та посередників;
  • е-Підприємець – бета-тест: зібрано кілька послуг для бізнесу в одній заяві;
  • Послуги для моряків: модернізація процесу здобуття кваліфікаційних документів.

Крім того, буде оновлена інтерактивна карта укриттів та пунктів незламності, а сама програма отримає оновлений дизайн. Водночас проєкт «Дія.Офіс» зараз у бета-тестуванні Мінцифри.

Нагадаємо, що у «Дії» відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів: закордонного паспорта, техпаспорта чи посвідчення водія.

Також нещодавно в «Дії» запустили нову послугу зі сплати штрафу за адміністративне правопорушення.

Як повідомлялося, уряд підтримав запуск в Україні «Дії» для держслужбовців – «Дія.Офіс»

Теги: автомобіль Міністерство цифрової трансформації України послуги застосунок українці

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