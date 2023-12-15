Голова МЗС Британії прихистив у себе родину українських біженців, і пояснив причину

Девід Кемерон пояснив, чому важливий культурний обмін між Україною та Великою Британією

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що приєднався до тисяч інших британців, прихистивши українську родину. Українці живуть у його домі з часу повномасштабного вторгнення Росії до України. Він також закликав владу Великої Британії та решту країн ЄС не зменшувати підтримку країни і не робити таким чином «подарунок Путіну». Про це пише Daily Mail.

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Після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року близько 25 тисяч родин у Британії запропонували прийняти біженців з України. При цьому серед них були як прості британці так і міністри. Включаючи міністра оборони Гранта Шеппса, колишнього міністра охорони здоров’я Роберта Джеріка та колишнього міністра імміграції Мета Хенкока.

Виступаючи перед комітетом Палати лордів у парламенті, Девід Кемерон наголосив на важливості «культурних зв’язків», які встановились між британцями та біженцями з України. Він зазначив, що хоче забезпечити якомога ширші відносини Великої Британії з Україною, і додав, що глибші зв’язки з Києвом є «великою можливістю» для Сполученого Королівства.

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«Одна з дискусій, які ми мали цього тижня в Кабінеті міністрів, стосувалася того, щоб партнерство Великої Британії з Україною було якомога ширшим. Це має включати не лише економічну та дипломатичну підтримку. Я маю на увазі культурні зв’язки, які розвивають наші країни, той факт, що стільки людей, включаючи мене, приймають українські родини у своїх домівках. Я вважаю, що це величезна можливість для нас стати набагато ближчими до європейської країни, і я не сумніваюся, що це стане величезною історією успіху», – сказав колегам міністр закордонних справ.

Колишній прем’єр-міністр країни суворо попередив інших західних союзників, що неспроможність США чи ЄС надати нову підтримку Україні буде «різдвяним подарунком Володимиру Путіну».

Нагадаємо, Палата громад Великої Британії підтримала у другому читанні законопроєкт про висилку біженців у африканську країну Руанду. Про це пише Africanews. Законопроєкт був підтриманий 313 голосами, проти висловилися 269 законодавців. Документ визнає та закріпить у законодавстві Великої Британії, що Руанда є безпечною країною для відправлення осіб, які шукають притулку. Після цього припиниться скасування рейсів до Руанди з юридичних причин.