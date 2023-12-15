Головна Світ Політика
search button user button menu button

Голова МЗС Британії прихистив у себе родину українських біженців, і пояснив причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Голова МЗС Британії прихистив у себе родину українських біженців, і пояснив причину
Девід Кемерон закликав продовжувати підтримку українців
фото: House of Lords 2023

 Девід Кемерон пояснив, чому важливий культурний обмін між Україною та Великою Британією

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що приєднався до тисяч інших британців, прихистивши українську родину. Українці живуть у його домі з часу повномасштабного вторгнення Росії до України. Він також закликав владу Великої Британії та решту країн ЄС не зменшувати підтримку країни і не робити таким чином «подарунок Путіну». Про це пише Daily Mail.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року близько 25 тисяч родин у Британії запропонували прийняти біженців з України. При цьому серед них були як прості британці так і міністри. Включаючи міністра оборони Гранта Шеппса, колишнього міністра охорони здоров’я Роберта Джеріка та колишнього міністра імміграції Мета Хенкока.

Виступаючи перед комітетом Палати лордів у парламенті, Девід Кемерон наголосив на важливості «культурних зв’язків», які встановились між британцями та біженцями з України. Він зазначив, що хоче забезпечити якомога ширші відносини Великої Британії з Україною, і додав, що глибші зв’язки з Києвом є «великою можливістю» для Сполученого Королівства.

«Одна з дискусій, які ми мали цього тижня в Кабінеті міністрів, стосувалася того, щоб партнерство Великої Британії з Україною було якомога ширшим. Це має включати не лише економічну та дипломатичну підтримку. Я маю на увазі культурні зв’язки, які розвивають наші країни, той факт, що стільки людей, включаючи мене, приймають українські родини у своїх домівках. Я вважаю, що це величезна можливість для нас стати набагато ближчими до європейської країни, і я не сумніваюся, що це стане величезною історією успіху», – сказав колегам міністр закордонних справ.

Колишній прем’єр-міністр країни суворо попередив інших західних союзників, що неспроможність США чи ЄС надати нову підтримку Україні буде «різдвяним подарунком Володимиру Путіну».

Нагадаємо, Палата громад Великої Британії підтримала у другому читанні законопроєкт про висилку біженців у африканську країну Руанду. Про це пише Africanews. Законопроєкт був підтриманий 313 голосами, проти висловилися 269 законодавців. Документ визнає та закріпить у законодавстві Великої Британії, що Руанда є безпечною країною для відправлення осіб, які шукають притулку. Після цього припиниться скасування рейсів до Руанди з юридичних причин.

Читайте також: Британія серйозно налаштована відсилати мігрантів до Африки
Теги: міністр путін Девід Кемерон українці біженці Daily Mail подарунок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Європейської Комісії, Урсула фон дер Ляєн
Глава Єврокомісії звернулася до Путіна на саміті G20
22 листопада, 22:34
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Кулеба: Початок переговорів про вступ України підтримує більшість країн ЄС
6 грудня, 00:20
Координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі
Кірбі пояснив наслідки відмови від підтримки України
7 грудня, 07:25
У Грузії спостерігаються різні погляди щодо зовнішньої політики держави
Як грузини насправді ставляться до Росії: красномовні результати опитування
16 листопада, 13:12
Триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій
Дефіцит в енергосистемі: «Укренерго» заявило про складну ситуацію
23 листопада, 11:44
Латвійський дипломат може очолити НАТО
Заміна Столтенберга. Стало відомо ім'я нового претендента на посаду очільника НАТО
20 листопада, 10:49
Єдниний пункт пропуску на кордоні із Росією під назвою «Стурскуг»
За прикладом Фінляндії: ще одна країна готується закрити кордон для росіян
23 листопада, 16:04
Влада Німеччини мотивує українців шукати житло та роботу
Одна із федеральних земель Німеччини більше не приймає біженців, але є винятки
29 листопада, 10:03
Росія без Путіна: соратники Навального запускають у РФ кампанію до виборів
Росія без Путіна: соратники Навального запускають у РФ кампанію до виборів
7 грудня, 15:45

Політика

Президент Євроради анонсував саміт ЄС, на якому обговорять 50 млрд євро для України
Президент Євроради анонсував саміт ЄС, на якому обговорять 50 млрд євро для України
Голова МЗС Британії прихистив у себе родину українських біженців, і пояснив причину
Голова МЗС Британії прихистив у себе родину українських біженців, і пояснив причину
Популярність Ріші Сунака серед британців впала до рекордно низького рівня
Популярність Ріші Сунака серед британців впала до рекордно низького рівня
Дунайська комісія вигнала Росію зі спільноти
Дунайська комісія вигнала Росію зі спільноти
Новий закон щодо мігрантів розсварив політиків у Франції
Новий закон щодо мігрантів розсварив політиків у Франції
Як Шольц обхитрив Орбана під час голосування Євроради щодо України
Як Шольц обхитрив Орбана під час голосування Євроради щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Ви й досі вважаєте, що «95 квартал» був розважальним проектом?
70K
Вибухи гранат у сільраді Закарпаття: що відомо про ймовірного підривника
64K
Нардеп від Закарпаття пояснив Банковій, у які місця треба бити Орбана
19K
Місце, в яке треба бити Орбана
13K
Закриття станцій метро: журналіст показав, що зараз відбувається в тунелі (фото)
8773
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Пожежа в Маріуполі, Сенат США відклав святкові канікули: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 03:55
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Вчора, 14:15
«Такі є тільки у НАТО і України»: «Метінвест» передав ГУР тепловізійні приціли
Вчора, 12:23

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua