Міноборони Естонії повідомило про загрозу з боку РФ

В Естонії вважають, що загроза з боку Росії ще не зменшилася

Міністр оборони Естонії Певкур «Давайте будемо чесними: російські військово-морські і військово-повітряні сили більш-менш настільки ж великі, як і до війни»

Незважаючи на те, що війна Росії проти України вже триває дев'ять місяців, російська армія ще не сильно ослабла. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє ERR.

Певкур вважає, що попри втрати Сухопутних військ РФ може «рано чи пізно» відновити їх і навіть «вийти на довоєнний рівень».

«Давайте будемо чесними: російські військово-морські і військово-повітряні сили більш-менш настільки ж великі, як і до війни», – сказав Ханно Певкур.

Міністр додав, що загроза з боку Росії ще не зменшилася. «У нас немає підстав вважати, що загроза з боку Росії зменшилася або загроза для НАТО зменшилася», – резюмував Певкур.

Раніше розвідка Естонії повідомила, що Росія вже витратила в Україні дві третини свого запасу боєприпасів і тому змушена знизити наступальну активність.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на провокацію власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, відомого як «кухаря Путіна» і заявив, що хоче подарувати йому наручники.