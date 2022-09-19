Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зранку окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зранку окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю
Одна ракета впала біля Дніпра в Запоріжжі
фото з відкритих джерел

Від початку доби ворог вже кілька разів атакував Запоріжжя

Уранці 19 вересня російські окупанти здійснили ще один ракетний удар по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«За попередньою інформацією, одна ракета попала в обласний центр, біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав він у Telegram.

Також окупанти здійснили обстріл неподалік обласного центру. Є влучання в одне з сіл Запорізького району. Наразі відомо про одну постраждалу особу.

Всюди вже працюють відповідні профільні служби.

Як повідомлялося, у ніч на 19 вересня окупанти обстріляли Запоріжжя. Відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури.

Також у ніч на 19 вересня у районі території Південноукраїнської АЕС прогриміли вибухи. Це сталося після оголошення повітряної тривоги.

За даними тероборони, спрацювала ППО.

Теги: Україна росія війна обстріл окупанти Запоріжжя ворог

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залізницю підірвали і у Мелітополі, і у Токмаку Першому
На Запоріжжі невідомі підірвали колії, якими користувались окупанти
17 вересня, 17:36
Інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені під час обстрілів
Запорізька АЕС знову підключена до української енергомережі, – МАГАТЕ
17 вересня, 17:43
Рашисти вночі обстріляли Запоріжжя
Окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя
Сьогодні, 02:23

Події в Україні

Зранку окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю
Зранку окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю
Окупанти на Херсонщині намагаються відступити на більш захищені позиції, – ISW
Окупанти на Херсонщині намагаються відступити на більш захищені позиції, – ISW
Поблизу Південноукраїнської АЕС прогриміли вибухи
Поблизу Південноукраїнської АЕС прогриміли вибухи
Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря
Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря
Мінлива хмарність та дощі: якою буде погода 19 вересня
Мінлива хмарність та дощі: якою буде погода 19 вересня
Розвідка повідомила, де окупанти кинули найбільше техніки, тікаючи від ЗСУ
Розвідка повідомила, де окупанти кинули найбільше техніки, тікаючи від ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
69K
Міноборони попередило українців: Пугачова – це наживка
59K
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)
39K
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
27K
Лукашенко із дровами став героєм пародії (відео)
23K
Тищенко «забув» про мерседес. Антикорупційне агентство назвало своїх «жертв» під час війни

Новини

ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту