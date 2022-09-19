Зранку окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю

Від початку доби ворог вже кілька разів атакував Запоріжжя

Уранці 19 вересня російські окупанти здійснили ще один ракетний удар по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«За попередньою інформацією, одна ракета попала в обласний центр, біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав він у Telegram.

Також окупанти здійснили обстріл неподалік обласного центру. Є влучання в одне з сіл Запорізького району. Наразі відомо про одну постраждалу особу.

Всюди вже працюють відповідні профільні служби.

Як повідомлялося, у ніч на 19 вересня окупанти обстріляли Запоріжжя. Відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури.

Також у ніч на 19 вересня у районі території Південноукраїнської АЕС прогриміли вибухи. Це сталося після оголошення повітряної тривоги.

За даними тероборони, спрацювала ППО.