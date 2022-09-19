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Окупанти скинули на Дергачі міни з відкладеною детонацією

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти скинули на Дергачі міни з відкладеною детонацією
У міськраді закликають громадян бути дуже обережними, пересуваючись містом
фото ілюстративне

Рашисти обстріляли Харківщину з артилерії

Дергачівська міськрада попередила місцевих жителів Харківщини про чергову небезпеку. Рашисти скинули на місто міни.

«Шановні громадяни! Російські окупанти обстріляли Дергачі з артилерії та скинули над містом з безпілотника міни з відкладеною детонацією», – йдеться в повідомленні.

У міськраді закликають громадян бути дуже обережними, пересуваючись містом.

Раніше повідомлялося, що після втечі окупантів на звільнених територіях Харківщини дуже високою є мінна небезпека. Протягом минулої доби на мінах підірвались шість мирних мешканців. Двоє людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще двоє – в Ізюмському, двоє – в Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями.

Нагадаємо, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня. Після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів. 

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі. Як повідомлялося, окупанти «тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео).

Теги: Харківщина війна міни рашисти окупанти небезпека міськрада

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