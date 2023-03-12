Молдова не впустила «вагнерівця» напередодні проросійських акцій (фото)

До Молдови не пустили найманця із ПВК «Вагнер»

Чоловіка повернули назад до Росії

Прикордонна поліція Молдови повідомила 12 березня, що не пустила до країни представника російської приватної військової кампанії «Вагнер», який прилетів до країни літаком.

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В молдавському відомстві зазначили, що російського найманця вдалось виявити в тому числі завдяки обміну інформацією з міжнародними партнерами на пункті пропуску міжнародного аеропорту в Кишиневі.

«Громадянина ідентифікували як можливого представника приватної військової компанії з Російської Федерації (Вагнер). Чоловіку не було дозволено перетинати державний кордон, його повернули повітряним транспортом у вихідний стан», - зазначили в прикордонній службі Молдови.

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Загалом за минулий тиждень у в’їзді до Молдови відмовили 182 іноземним громадянам, а також 46 транспортним засобам.

Також прикордонники нагадали, що через російське вторгнення в Україну для виключення безпекових ризиків на кордоні країни застосовуються додаткові протоколи безпеки із збільшеною перевіркою іноземних громадян.

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його відключили від спеціального зв'язку з органами російської влади через заклики надати його найманцям більше боєприпасів.

В останньому зверненні Пригожин ледь не в паніці заявив, що ЗСУ ще трохи й оточать «вагнерівців» у Бахмуті, а його бойовики не мають ані боєприпасів, ані підкріплення.