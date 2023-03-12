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Молдова не впустила «вагнерівця» напередодні проросійських акцій (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Молдова не впустила «вагнерівця» напередодні проросійських акцій (фото)
До Молдови не пустили найманця із ПВК «Вагнер»
фото: Прикордонна поліція Молдови

Чоловіка повернули назад до Росії

Прикордонна поліція Молдови повідомила 12 березня, що не пустила до країни представника російської приватної військової кампанії «Вагнер», який прилетів до країни літаком.

В молдавському відомстві зазначили, що російського найманця вдалось виявити в тому числі завдяки обміну інформацією з міжнародними партнерами на пункті пропуску міжнародного аеропорту в  Кишиневі.

«Громадянина ідентифікували як можливого представника приватної військової компанії з Російської Федерації (Вагнер). Чоловіку не було дозволено перетинати державний кордон, його повернули повітряним транспортом у вихідний стан», - зазначили в прикордонній службі Молдови.

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Загалом за минулий тиждень у в’їзді до Молдови відмовили 182 іноземним громадянам, а також 46 транспортним засобам.

Також прикордонники нагадали, що через російське вторгнення в Україну для виключення безпекових ризиків на кордоні країни  застосовуються додаткові протоколи безпеки із збільшеною перевіркою іноземних громадян.

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його відключили від спеціального зв'язку з органами російської влади через заклики надати його найманцям більше боєприпасів.

В останньому зверненні Пригожин ледь не в паніці заявив, що ЗСУ ще трохи й оточать «вагнерівців» у Бахмуті, а його бойовики не мають ані боєприпасів, ані підкріплення.

Теги: прикордонники поліція кордон Молдова ПВК Вагнера

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