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Білий дім повідомив, чи відвідає Байден Київ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білий дім повідомив, чи відвідає Байден Київ
Байден 20 лютого прибуде з візитом у Польщу
фото з відкритих джерел

Помічники Байдена досліджували спроби таємно переправити його через кордон в Україні

Помічники президент США Джо Байдена вивчали усі можливі варіанти, аби американський лідер безпечно міг приїхати до України під час візиту до Польщі. Представники Білого дому шукали способи, як таємно перетнути кордон. Про це пише Politico.

«Помічники досліджували спроби таємно переправити Байдена через кордон в Україні, але поїздку майже виключили», – йдеться у повідомленні.

Проте у Білому домі вирішили, що візит Байдена в Україну буде занадто небезпечним, тому відкинули таку можливість. «Більшість помічників вважають, що загроза безпеці для Байдена чи України не варта того», - зазначають журналісти.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 20 лютого, у Києві перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості. Крім того, жителі Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США у столиці. Серед ймовірних причин таких заходів – засекречений візит президента США Джо Байдена до України.

Як повідомлялося, сьогодні Джо Байден вирушить у Польщу з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Теги: президент кордон США Джозеф Байден

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