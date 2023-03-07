«Нам усім п*здець». Терорист Пригожин б'є на сполох (відео)

«Кухар» Путіна вкотре скаржиться на керівництво, яке відмовляється допомагати його бійцям

Засновник та спонсор ПВК «Вагнера», терорист Євген Пригожин ледь не в паніці, що ЗСУ ще трохи, та й оточать «вагнерівців» у Бахмуті, а його бойовики не мають ані боєприпасів, ані підкріплення. Відповідне відеозвернення вже розлетілося мережею.

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«Давайте ще раз розпедалю (поясню – ред.) докладно, щоб виключити додаткові питання. ПВК «Вагнера» ​​блокує Бахмут. Щоб розблокувати Бахмут, бажано заблокувати ПВК «Вагнера». Для цього ЗСУ створили низку угруповань. Одне угруповання у Слов'янську – 67 бригада, друге угруповання – у Сіверську (81 та 66 бригада), одне угруповання у Часовому Яру та одне угруповання у Костянтинівці», – нервов розповідає терорист.

За його словами, ситуація в місті скоро стане схожою на так званий пиріжок, тому він вимушений вкотре благати командування про допомогу, адже без додаткових боєприпасів та підкріплення його солдатам буде вкрай важко.

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«ЗСУ, щоб гарантовано розблокувати Артемівськ, необхідно заблокувати ПВК «Вагнера» і тоді вийде пиріжок. Начинка – це оточені нами частини ЗСУ, у випадку якщо повне оточення буде Бахмута, а оболонка – це ПВК «Вагнера». Тому я стукаю у всі двері і б'ю на сполох з боєприпасами і з підкріпленням. А також, щоб нам прикрили фланги. Якщо всі злагоджено, без амбіцій, ви*бонів та істерик, зроблять цю спільну роботу, тоді ми блокуємо ЗСУ, а ЗСУ нас не блокують. Якщо ні, значить усім прийде п*здець», – доповів у відчаї Пригожин.

Він додав, що наразі весь світ проти росіян і навіть власне військове командування впевнено продовжує ігнорувати потреби своїх бійців. «Поки мого представника вип*здили зі штабу. Він там навколо вулицею тиняється, якщо хтось його побачить, свисніть», – так терорист описав свої спроби отримати допомогу від керівництва.

Нагадаємо, що керівник «вагнерівців» Євген Пригожин влаштує мітинг проти губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова через невдоволення станом міста.