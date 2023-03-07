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«Нам усім п*здець». Терорист Пригожин б'є на сполох (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Нам усім п*здець». Терорист Пригожин б'є на сполох (відео)

«Кухар» Путіна вкотре скаржиться на керівництво, яке відмовляється допомагати його бійцям

Засновник та спонсор ПВК «Вагнера», терорист Євген Пригожин ледь не в паніці, що ЗСУ ще трохи, та й оточать «вагнерівців» у Бахмуті, а його бойовики не мають ані боєприпасів, ані підкріплення. Відповідне відеозвернення вже розлетілося мережею.

«Давайте ще раз розпедалю (поясню – ред.) докладно, щоб виключити додаткові питання. ПВК «Вагнера» ​​блокує Бахмут. Щоб розблокувати Бахмут, бажано заблокувати ПВК «Вагнера». Для цього ЗСУ створили низку угруповань. Одне угруповання у Слов'янську – 67 бригада, друге угруповання – у Сіверську (81 та 66 бригада), одне угруповання у Часовому Яру та одне угруповання у Костянтинівці», – нервов розповідає терорист.

За його словами, ситуація в місті скоро стане схожою на так званий пиріжок, тому він вимушений вкотре благати командування про допомогу, адже без додаткових боєприпасів та підкріплення його солдатам буде вкрай важко.

«ЗСУ, щоб гарантовано розблокувати Артемівськ, необхідно заблокувати ПВК «Вагнера» і тоді вийде пиріжок. Начинка – це оточені нами частини ЗСУ, у випадку якщо повне оточення буде Бахмута, а оболонка – це ПВК «Вагнера». Тому я стукаю у всі двері і б'ю на сполох з боєприпасами і з підкріпленням. А також, щоб нам прикрили фланги. Якщо всі злагоджено, без амбіцій, ви*бонів та істерик, зроблять цю спільну роботу, тоді ми блокуємо ЗСУ, а ЗСУ нас не блокують. Якщо ні, значить усім прийде п*здець», – доповів у відчаї Пригожин.

Він додав, що наразі весь світ проти росіян і навіть власне військове командування впевнено продовжує ігнорувати потреби своїх бійців. «Поки мого представника вип*здили зі штабу. Він там навколо вулицею тиняється, якщо хтось його побачить, свисніть», – так терорист описав свої спроби отримати допомогу від керівництва.

Нагадаємо, що керівник «вагнерівців» Євген Пригожин влаштує мітинг проти губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова через невдоволення станом міста.

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