Кремль обірвав зв'язок із Пригожиним, щоб не просив зброю
Російська влада відключила всі спеціальні урядові телефонні лінії в офісах і підрозділах «Вагнера»
Очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його відключили від спеціального зв'язку з органами російської влади через заклики надати його найманцям більше боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба Пригожина.
«Щоб перешкодити мені просити боєприпаси, вони відключили всі спеціальні урядові телефонні лінії в усіх офісах і підрозділах «Вагнера»... і заблокували всі мої перепустки до відомств, відповідальних за прийняття рішень», – розповів Пригожин.
Він додав, що тепер має змогу просити додаткові поставки зброї лише через ЗМІ і пообіцяв діяти саме у такий спосіб.
Як відомо, останні тижні Пригожин неодноразово публічно російську владу надати його бойовикам більше боєприпасів для продовження штурму Бахмута.
В останньому зверненні Пригожин ледь не в паніці заявив, що ЗСУ ще трохи й оточать «вагнерівців» у Бахмуті, а його бойовики не мають ані боєприпасів, ані підкріплення.
Також повідомлялося, що Пригожин влаштує мітинг проти губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова через невдоволення станом міста.
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