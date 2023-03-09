Для українців за кордоном запрацював додаток I'm Ukrainian: чим він корисний

За допомогою додатку українці можуть отримати додаткові послуги, варіанти освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси

Для українців, які вимушено залишили Україну через повномасштабне вторгнення Росії розробили мобільний додаток I'm Ukrainian. Застосунок призначений для того, щоб зробити життя за кордоном комфортнішим. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Зазначається, що за допомогою додатку українці можуть отримати додаткові послуги, варіанти освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.

Крім того, I'm Ukrainian може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідування волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу. У Мінреінтеграції підкреслюють, що застосунок інтегровано в «Дію», де потрібно підтвердження громадянства. Тому додаток доступний лише для українців.

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Наразі додаток працює в 19 країнах світу. Їх перелік збільшується.

Для користування I'm Ukrainian необхідно:

встановити на мобільному телефоні застосунок «Дія»;

завантажити I'm Ukrainian можна за цим посиланням

під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти

вибрати «Вхід через «Дію».

Раніше повідомлялося, що на порталі «Дії» з’явилася нова послуга.