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«Серце Азовсталі»: проєкт на мільярд грн для захисників Маріуполя почав працювати

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Серце Азовсталі»: проєкт на мільярд грн для захисників Маріуполя почав працювати
Старт благодійного проєкту відбувся 16 лютого
фото: «Сталевий фронт»

Серед напрямків допомоги – лікування, реабілітація, протезування, юридична, правозахисна, психологічна підтримка

Стартував благочинний проєкт «Серце Азовсталі» Ріната Ахметова, призначений допомагати захисникам Маріуполя. Як повідомлялося раніше, бізнесмен спрямував на цей проєкт 1 млрд грн.

Відомо, що допомога буде надаватися воїнам ЗСУ, Нацгвардії, полку «Азов», поліцейським, прикордонникам, рятівникам, морським піхотинцям, представникам ТРО, військовим медикам і іншим частинам, які боронили Маріуполь. А також родинам захисників, які загинули, потрапили у полон чи зникли безвісти.

Серед напрямків допомоги – лікування, реабілітація, протезування, юридична, правозахисна, психологічна підтримка, а також забезпечення інших важливих потреб.

«У кожного захисника Маріуполя є право на гідну підтримку сьогодні і гідне майбутнє завтра. Саме тому Рінат Ахметов доручив створити «Серце Азовсталі», як дієву систему підтримки воїнів із повагою до подвигу героїв та їхньої гідності», – зазначила Директорка зі зв’язків з громадськістю SCM Наталія Ємченко.

Директорка зі зв’язків з громадськістю SCM Наталія Ємченко
Директорка зі зв’язків з громадськістю SCM Наталія Ємченко

Старт проєкту відбувся 16 лютого, і присутні на заході захисники Маріуполя висловили свою думку щодо найголовніших потреб військових.

«Ключовий момент – в тому, щоб була адресна допомога сім’ям загиблих Героїв в Маріуполі, адже багато хто ще перебувають в полоні, вважаються зниклими безвісті. Треба зробити так, щоб ми максимальній кількості родин наших загиблих Героїв надали допомогу і турботу, а це дуже кропітка та складна робота», – прокоментував полковник Сергій Совінський, захисник Маріуполя, начальник служби оперативної підготовки Східного територіального управління НГУ.

Полковник Сергій Совінський, захисник Маріуполя
Полковник Сергій Совінський, захисник Маріуполя

Підкреслили важливість також і психологічної допомоги, адаптації до цивільного життя для тих, хто не може повернутися на фронт.

«Коли хлопці виходять з полону фахівці намагаються допомогти, але не всі хлопці йдуть на контакт. Їм важко, особливо тим, хто з ампутацією. Вони отримали протези, найчастіше через волонтерів, які витягають хлопців. Так, їх відправляють за кордон, оперують, лікують, вони повертаються додому і за них забувають. Вони не можуть себе знайти у соціумі», – каже капітан Олександр Чоловський, захисник Маріуполя, заступник командира з бойової підготовки 2 батальйону 36 окремої бригади морської піхоти.

Капітан Олександр Чоловський, захисник Маріуполя, заступник командира з бойової підготовки 2 батальйону 36 окремої бригади морської піхоти
Капітан Олександр Чоловський, захисник Маріуполя, заступник командира з бойової підготовки 2 батальйону 36 окремої бригади морської піхоти

Прийом запитів на підтримку вже відкрито. Зокрема, заявити про свої потреби захисники Маріуполя та їхні родини можуть у такі способи:

  • Залишити запит на сторінці сайту «Сталевий фронт» у розділі «Серце Азовсталі»
  • Надіслати лист на скриньку [email protected]
  • Зателефонувати або написати у месенджер: +38 (068) 083 88 00

Нагадаємо, проєкт «Серце Азовсталі» – це частина масштабного мілітарного проєкту «Сталевий фронт», у рамках якого бізнеси Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України – амуніцію, техніку, авто та багато іншого. Загалом допомога Ріната Ахметова військовим і цивільним вже склала понад 4.3 млрд грн.

Теги: Маріуполь Рінат Ахметов полон робота кордон фронт реабілітація полковник бізнесмен

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