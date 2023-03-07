Чеські правоохоронці розслідують крадіжку підсанкційного коня Кадирова

Вартість скакуна становить близько $19 тис.

Поліція Чехії розслідує крадіжку племінного скакуна англійської породи, який був включений до підсанкційного майна глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє портал новин novinky.cz.

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Шістнадцятирічний чистокровний племінний жеребець на прізвисько Зазу був викрадений зі стайні в селі Крабчиці, розташованому в районі міста Літомержице Устецького краю на північному заході Чехії. Вартість скакуна, якого Кадиров придбав у 2012 році, становить близько 400 тис. крон (приблизно $19 тис.).

Крадіжка була скоєна, як встановила поліція, у ніч із 3 на 4 березня. Наразі проводиться пошук як самого скакуна, так і його викрадача.

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Нагадаємо, у мережі з'явилося відео з таємного весілля 17-річного сина Кадирова. Раніше повідомлялося, що Кадиров носить на пальці дивний датчик.