Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чеські правоохоронці розслідують крадіжку підсанкційного коня Кадирова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чеські правоохоронці розслідують крадіжку підсанкційного коня Кадирова
фото з відкритих джерел

Вартість скакуна становить близько $19 тис.

Поліція Чехії розслідує крадіжку племінного скакуна англійської породи, який був включений до підсанкційного майна глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє портал новин novinky.cz.

Шістнадцятирічний чистокровний племінний жеребець на прізвисько Зазу був викрадений зі стайні в селі Крабчиці, розташованому в районі міста Літомержице Устецького краю на північному заході Чехії. Вартість скакуна, якого Кадиров придбав у 2012 році, становить близько 400 тис. крон (приблизно $19 тис.).

Крадіжка була скоєна, як встановила поліція, у ніч із 3 на 4 березня. Наразі проводиться пошук як самого скакуна, так і його викрадача.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео з таємного весілля 17-річного сина Кадирова. Раніше повідомлялося, що Кадиров носить на пальці дивний датчик.

Читайте також:

Теги: весілля поліція відео держпереворот Рамзан Кадиров санкції тварини

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Василь Ломаченко вкотре продемонстрував проросійську позицію
Боксер Ломаченко втрапив у черговий скандал: обіймався з другом Кадирова
5 березня, 15:57
Ахмат Кадиров зустрівся з Путіним напередодні свого весілля
Кадиров, якому приписують тяжку хворобу, представив Путіну свого наступника (фото)
4 березня, 15:39
Кадиров серйозно хворий – Bild
Кадиров серйозно хворий – Bild
3 березня, 19:26

Соціум

Пасажир під час польоту хотів сам відкрити двері літака й бив стюардесу ложкою
Пасажир під час польоту хотів сам відкрити двері літака й бив стюардесу ложкою
Чеські правоохоронці розслідують крадіжку підсанкційного коня Кадирова
Чеські правоохоронці розслідують крадіжку підсанкційного коня Кадирова
В Італії зіткнулися два військові літаки: пілоти загинули
В Італії зіткнулися два військові літаки: пілоти загинули
Підрив літака А-50 у Білорусі. Лукашенко вигадав історію про українського диверсанта
Підрив літака А-50 у Білорусі. Лукашенко вигадав історію про українського диверсанта
Франція знову страйкує: профспілки кажуть «ні» підвищенню пенсійного віку
Франція знову страйкує: профспілки кажуть «ні» підвищенню пенсійного віку
Кандидат на премію Дарвіна. Росіянин поліз на Ельбрус без екіпірування і замерз (відео)
Кандидат на премію Дарвіна. Росіянин поліз на Ельбрус без екіпірування і замерз (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Чому ЗСУ не відступають від Бахмута: аналітики ISW назвали ціль України
27K
Доля 8 березня: соцмережі шоковані несподіваними результатами соцопитування
15K
Герою Слава! Українці запустили флешмоб шани розстріляному українському воїну
13K
Путін дає сигнал Зеленському: Головне з нового інтерв’ю Саакашвілі
12K
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9074
Розстріл українського воїна: Лубінець відправив відео омбудсманам із різних країн

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Вчора, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Вчора, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту