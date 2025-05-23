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У Кишиневі закривається російський культурний центр. Захарова в істериці

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Кишиневі закривається російський культурний центр. Захарова в істериці
Тепер питання про розірвання угоди буде винесено на розгляд парламенту
фото: t.me/vtememd

Марія Захарова назвала рішення молдовської влади «антиросійським кроком»

Молдова розриває угоду, укладену з Росією про створення і функціонування культурних центрів, і запускає процес закриття Російського культурного центру в Кишиневі, відомого як «Русский дом». Про це повідомляє Nokta.md, передає «Главком».

Угоду підписали в 1998 році і автоматично продовжували кожні п'ять років. Вона передбачала розвиток культурних зв'язків та обмін інформацією про політику, економіку, науку й освіту Молдови та Росії. Однак Міністерство культури Молдови, яке ініціювало розірвання угоди, вважає, що в нинішній геополітичній ситуації договір може використовуватися Росією для поширення дезінформації та просування викривлених наративів.

Крім того, у Мінкульті зазначили, що Молдова не має власного культурного центру в Росії. Це означає, що відсутній рівноправний механізм для просування молдавської культури та інформації, що порушує баланс і підриває початкову мету угоди.

Тепер питання про розірвання угоди буде винесено на розгляд парламенту. Як зазначається, таке рішення підтримала парламентська Комісія із зовнішньої політики та європейської інтеграції.

Щоб не продовжувати угоду 2026 року, Кишинів має повідомити Москву щонайменше за пів року. МЗС Молдови ще 13 лютого оголосило про підготовку заходів для закриття в Кишиневі «Русского дома». Це рішення стало відповіддю на падіння російських ударних безпілотників на півдні Молдови – в Гагаузії та в Тараклійському районі.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що Москва «не отримувала повідомлення про розірвання угоди», і назвала рішення молдовської влади «антиросійським кроком». У відповідь глава МЗС Михайло Попшой відкинув цю критику, наголосивши, що влада Молдови «нічого не має проти російської мови і культури», а закриття центру пов'язане з його підривною діяльністю проти суверенітету країни.

Нагадаємо, 12 лютого, у Молдові поблизу населеного пункту Салчія Тараклійського району, що неподалік від кордону з Україною, було виявлено безпілотник.

МЗС Молдови викликало до себе російського посла. «Міністерство закордонних справ висловлює глибоке занепокоєння та рішуче засуджує неодноразові порушення національного повітряного простору безпілотниками, запущеними після російських атак на інфраструктуру на півдні України», – йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Варто зазначити, що це не вперше російські цілі залітають на територію Молдови. Так, президентка Молдови Мая Санду заявляла, що російська ракета порушила молдовський повітряний простір у ніч на середу, 25 грудня.

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Теги: Молдова росія

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