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Скандал із французькою розвідкою: Дуров згадав про Україну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Скандал із французькою розвідкою: Дуров згадав про Україну
Павло Дуров сипле звинуваченнями на адресу розвідки Франції
фото: durov/Telegram

Павло Дуров: Французьку розвідку цікавили Румунія, Молдова та Україна

Зовнішня розвідка Франції цікавилася ІР-адресами громадян Румунії, Молдови та України під виглядом боротьби з тероризмом та дитячою порнографією. Як пише «Главком», про це повідомив у соцмережі Х  співзасновник месенджера Telegram Павло Дуров.

Скандал із французькою розвідкою: Дуров згадав про Україну фото 1

«Французька зовнішня розвідка підтвердила, що вони зустрічалися зі мною – нібито для боротьби з тероризмом і дитячою порнографією. Насправді дитяча порнографія навіть не згадувалась», – написав він. 

Дуров також зазначив, що Telegram з 2018 року вдався до низки дій для боротьби з жорстоким поводженням з дітьми, а заяви про бездіяльність месенджера назвав маніпуляцією.

Нагадаємо, засновник месенджера Telegram Павло Дуров 18 травня опублікував низку дописів у соцмережі Х, заявивши, що розвідка Франції вимагала від нього«заборонити консервативні голоси в Румунії перед виборами».

У відповідь в МЗС Франції заявили: звинувачення щодо нібито втручання Франції у президентські вибори в Румунії, які поширюються у Telegram та Twitter, є абсолютно безпідставними. Там опублікували скріншот посту Дурова із позначкою: Fake. «Франція категорично відкидає ці звинувачення та закликає всіх діяти відповідально та поважати румунську демократію», – наголошується в повідомленні.

Зазначимо, Дуров, якого у Франції звинувачують у численних правопорушеннях, пов’язаних з організованою злочинністю, з дозволу влади залишив країну.

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Теги: розвідка Молдова Румунія Telegram соцмережі Павло Дуров

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