Фуртуне заявила, що Молдова має право вимагати перегляду кордонів

Політикиня Вікторія Фуртуне, представниця політичної сили молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, зробила резонансну заяву про необхідність повернення Молдові Буджака – історичного регіону, який наразі є південною частиною Одеської області України. Відео з її публічним виступом було поширено в Telegram-каналах Гагаузії, пише «Главком».

Фуртуне стверджує, що Молдова повинна ініціювати перегляд державних кордонів для відновлення контролю над Буджаком, що, на її думку, забезпечить країні вихід до Чорного моря.

«Ми скалічені кордонами, проведеними під лінійку. Нас позбавили виходу до моря через Буджак, а без виходу до моря Молдова – як лев на прив’язі. Я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні, і це актуально як ніколи», – заявила Фуртуне.

За її словами, Молдова має право вимагати перегляду кордонів, оскільки «не існує жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, де вона б визнавала втрату Буджаку».

«Ми більше не хочемо маленьку покірну Молдову – ми хочемо велику Молдову… Потрібно повертати все, що у нас вкрали – ім’я, історію, мову, вихід до моря», – заявила Фуртуне.

Як відомо, Колишній прокурор Вікторія Фурнуне, яка торік балотувалася у президенти Молдови, стала лідером партії Moldova Mare («Велика Молдова»).

Минулого року її передвиборчий ролик був знятий у Тирасполі, столиці невизнаного Придністров’я. Також її заява про повернення Буджака пролунала на тлі схожих територіальних претензій з боку проросійської болгарської партії «Відродження», яка раніше цього року висловлювала зазіхання на «Південну Бессарабію».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів у Тирані зустріч з очільницею Молдови Маєю Санду.

Майя Санду запевнила, що Молдова не має намірів відділятися від України в євроінтеграційному процесі. Шлях почався разом, за підтримки України, і так само в координації він має продовжуватися