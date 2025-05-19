Головна Світ Політика
search button user button menu button

Молдовська політикиня виступила за анексію частини Одещини

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Молдовська політикиня виступила за анексію частини Одещини
Фуртуне стверджує, що Молдова повинна ініціювати перегляд державних кордонів
фото: скріншот з відео

Фуртуне заявила, що Молдова має право вимагати перегляду кордонів

Політикиня Вікторія Фуртуне, представниця політичної сили молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, зробила резонансну заяву про необхідність повернення Молдові Буджака – історичного регіону, який наразі є південною частиною Одеської області України. Відео з її публічним виступом було поширено в Telegram-каналах Гагаузії, пише «Главком».

Фуртуне стверджує, що Молдова повинна ініціювати перегляд державних кордонів для відновлення контролю над Буджаком, що, на її думку, забезпечить країні вихід до Чорного моря.

«Ми скалічені кордонами, проведеними під лінійку. Нас позбавили виходу до моря через Буджак, а без виходу до моря Молдова – як лев на прив’язі. Я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні, і це актуально як ніколи», – заявила Фуртуне.

За її словами, Молдова має право вимагати перегляду кордонів, оскільки «не існує жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, де вона б визнавала втрату Буджаку».

«Ми більше не хочемо маленьку покірну Молдову – ми хочемо велику Молдову… Потрібно повертати все, що у нас вкрали – ім’я, історію, мову, вихід до моря», – заявила Фуртуне.

Як відомо, Колишній прокурор Вікторія Фурнуне, яка торік балотувалася у президенти Молдови, стала лідером партії Moldova Mare («Велика Молдова»). 

Минулого року її передвиборчий ролик був знятий у Тирасполі, столиці невизнаного Придністров’я. Також її заява про повернення Буджака пролунала на тлі схожих територіальних претензій з боку проросійської болгарської партії «Відродження», яка раніше цього року висловлювала зазіхання на «Південну Бессарабію».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів у Тирані зустріч з очільницею Молдови Маєю Санду. 

Майя Санду запевнила, що Молдова не має намірів відділятися від України в євроінтеграційному процесі. Шлях почався разом, за підтримки України, і так само в координації він має продовжуватися

Читайте також:

Теги: анексія Молдова Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чий Крим? Що треба згадати Трампу
Чий Крим? Що треба згадати Трампу
21 квiтня, 17:34
Санду: Москва докладає величезних зусиль, щоб вплинути на результат виборів у Молдові
«Звичайно, тут є ризики для України»: Санду розкрила плани Кремля щодо Молдови
19 квiтня, 11:19
Зловмисниками виявились мешканці  Одеси та Одеського району віком 22, 25 та 27 років
На Одещині громадські діячі під виглядом ТЦК побили чоловіка
21 квiтня, 14:43
Єврокомісарка підтвердила, що ЄС може розділити Україну і Молдову на шляху до членства
ЄС може розділити процес вступу України та Молдови до блоку
29 квiтня, 16:14
У квітні ДТЕК повернув світло в оселі 430 тис. домогосподарств після ворожих обстрілів
У квітні ДТЕК повернув світло в оселі 430 тис. домогосподарств після ворожих обстрілів
5 травня, 17:26
Землетрус у Румунії відчули жителі Одещини
У Румунії стався землетрус: підземні поштовхи зафіксовано на Одещині
12 травня, 00:14
Зрадник шпигував за Силами оборони та намагався виявити бойові позиції ППО
Коригував обстріли Одещини під час роботи на «швидкій». Російський агент отримав вирок
12 травня, 16:17
Вогнеборці ліквідували пожежі внаслідок обстрілу
У лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок обстрілу Одещини
17 травня, 23:42
Журналістка зафільмувала вибухи у Василькові
Жінка з Молдови, яка пережила атаку дронів у Василькові, звернулася до керівництва своєї держави
Вчора, 14:36

Політика

Президентські вибори в Польщі. ЦВК оприлюднила результати голосування
Президентські вибори в Польщі. ЦВК оприлюднила результати голосування
У Японії вибухнув скандал через подарунки для міністра сільського господарства
У Японії вибухнув скандал через подарунки для міністра сільського господарства
Європейські лідери зідзвонилися перед розмовою Трампа з Путіним
Європейські лідери зідзвонилися перед розмовою Трампа з Путіним
Вибори президента Румунії. Як проголосували дільниці на території України
Вибори президента Румунії. Як проголосували дільниці на території України
Мерц намагався владнати конфлікт між Мелоні та Макроном через Україну
Мерц намагався владнати конфлікт між Мелоні та Макроном через Україну
Молдовська політикиня виступила за анексію частини Одещини
Молдовська політикиня виступила за анексію частини Одещини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
110K
«Путін робить вас недолугим правителем найпотужнішої держави світу». Ярош емоційно звернувся до Трампа
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
41K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
36K
Сенегалець пояснив, чому плакав, коли його взяли в полон ЗСУ
34K
Жінка з Молдови, яка пережила атаку дронів у Василькові, звернулася до керівництва своєї держави

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua