Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Помер автор легендарної мелодії з кіноепопеї про Будулая

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Помер автор легендарної мелодії з кіноепопеї про Будулая
Дога увійшов до списку 100 найкращих композиторів світу XX століття (за версією ЮНЕСКО)
фото з відкритих джерел

Вальс Євгена Доги з кінофільму «Мій ласкавий і ніжний звір» визнаний ЮНЕСКО одним з чотирьох музичних шедеврів XX століття

У вівторок, 3 червня, помер Народний артист Молдавської РСР та СРСР, один із найвідоміших композиторів сучасної класичної музики на пострадянському просторі Євген Дога. Йому було 88 років. Як передає «Главком», про це повідомив придністровський телеканал «ТСВ».

Увійшов до списку 100 найкращих композиторів світу XX століття (за версією ЮНЕСКО). Його твори часто звучать на весіллях, у кіно, на концертах та інших подіях.

Коротка біографія композитора

Євген Дога народився 1 березня 1937 року. Закінчив Кишинівську консерваторію 1960 року за спеціальністю «віолончель». На перешкоді музичній кар'єрі став параліч лівої руки, що не завадило композиторській практиці.

1963 роком датований його перший квартет для струнних і музичний підручник. У 1963-1967 рр. — викладач теорії музики в Кишинівському музичному училищі. Потім перейшов на адміністративну роботу в комісію з Державних і Ленінських премій СРСР.

Помер автор легендарної мелодії з кіноепопеї про Будулая фото 1
фото з відкритих джерел

Після розпаду СРСР постійно проживав у місті Кишинів. В 2022 році засудив російське вторгнення в Україну. В одному із інтервʼю він зізнався, що його багато чого повʼязує з Буковиною.

«Вперше я написав музику до фільму у 1967 році саме тут. Це була стрічка «Нужен привратник». І мене вразила краса природи. Це не від людей, від Бога. Від людей – звичаї, одяг. Таких національних костюмів більше не зустрінеш ніде. Такої гами кольорів, такого змісту, такої ретельної ручної роботи. Вони неповторні, оці дідусі та бабусі, які просто несуть у своїх руках історію. А не ті, хто пише її! Чернівці та Буковина – край особливий, і це сформували історичні перипетії» – розповідав він.

У 2018 році композитор пригадав, що до 1991-го мав дуже тісний зв’язок із Києвом, і сумує за українським слухачем.

«Чому мене не запрошують працювати з українським кінематографом, не розумію. Я що, гірше тепер пишу? Навпаки, я тільки нині починаю розуміти, що хочу сказати. Повірте, мені є чим займатися, але Україна для мене залишається дорогою і важливою, і я хотів би ще достукатися до українського слухача. Я колись збирав аншлаги і в палаці «Жовтневому», і в «Україні», і це моя улюблена публіка. Що змінилося? Це частина моєї біографії, нашої загальної біографії, тому я скучаю. Сьогодні я практично живу в літаках, а квиток до Києва ніяк не куплю», – поділився думками Дога.

Євген Дога на виступі в Ізраїлі у 2023
Євген Дога на виступі в Ізраїлі у 2023
фото з відкритих джерел

Творчий спадок

Найвідоміші композиції Євгена Доги:

  • Вальс з фільму «Мій ласкавий і ніжний звір» (1978). Це найвідоміший твір Доги. Часто називається одним із найкрасивіших вальсів у світі. Його виконували на церемоніях у Ватикані та на Олімпійських іграх.
  • Вальс з фільму «Анна Павлова» (1983).
  • Музика до фільму «Табір іде в небо» (1976): фільм про ромів, з ромськими мотивами.
  • Оперета «Діалог любові», балети «Лючія», «Венера». Менш відомі широкому загалу, але високо оцінені музикознавцями.

Вальс з «Мого ласкавого і ніжного звіра» був офіційно визнаний ЮНЕСКО музичним шедевром. Євген Дога написав музику до кіноепопеї про Будулая, зокрема до відомих фільмів:

  • «Циган» (1979);
  • «Повернення Будулая» (1985).

«Загалом у мене записано 75 вальсів. Написано, звісно, більше. У мене багато музики серйознішої, але більшість помітила саме вальси. Хоча для мене все одно – вальс, полька чи краков’як. Тільки б люди отримували від моєї музики задоволення», – розповідав композитор.

Помер автор легендарної мелодії з кіноепопеї про Будулая фото 2
фото: ukrinform.ua

У свої останні роки життя Євген Дога залишався надзвичайно активним у творчій, культурній та громадській сферах.

Раніше в окупованому Криму у віці 88 років померла ветеранка кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратова. Також 26 травня, на 86-му році життя помер громадсько-політичний діяч, народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич.

Читайте також:

Теги: Молдова музика музикант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як радянські люди ходили під німецький марш
Як радянські люди ходили під німецький марш
4 травня, 20:47
Jerry Heil та Within Temptation випустили спільну пісню «Sing Like a Siren»
Культовий гурт та яскрава зірка! Within Temptation і Jerry Heil випустили спільну пісню
16 травня, 17:32
Майя Санду запевнила, що країна не має намірів відділятися від України в євроінтеграційному процесі
Зеленський зустрівся з главою Молдови
16 травня, 18:32
Сапер знешкодив міну та перетворив її на унікальний музичний інструмент
Сапер перетворив міну на укулеле і зіграв на ньому «Червону руту» (відео)
12 травня, 12:18
Гурт Zwyntar: Ми вважаємо це ударом по нашій репутації і не хочемо асоціюватися зі студією «Квартал 95»
Український гурт заявив, що «Квартал 95» незаконно використав їхню пісню
13 травня, 12:58
Журналістка зафільмувала вибухи у Василькові
Жінка з Молдови, яка пережила атаку дронів у Василькові, звернулася до керівництва своєї держави
18 травня, 14:36
Після повномасштабного вторгнення продюсер втік до Росії
Продюсер Бардаш отримав 10 років вʼязниці за підтримку російської агресії
22 травня, 21:34
Юрій Нікітін назвав Ірину Білик іконою сучасної сцени
Продюсер Нікітін назвав «найлегендарнішу співачку» нової української музики
28 травня, 14:36
Вибори президента та референдум, які восени пройшли у Молдові, поставили країну на межу… розвороту до Росії
Як була влаштована система підкупу виборців в Молдові: уроки для України Сусіди
28 травня, 15:25

Соціум

Спецоперація «Павутина»: скільки літаків втратила РФ? Генштаб оновив дані
Спецоперація «Павутина»: скільки літаків втратила РФ? Генштаб оновив дані
Помер автор легендарної мелодії з кіноепопеї про Будулая
Помер автор легендарної мелодії з кіноепопеї про Будулая
Австрія змінила правила для українців: кого з біженців виключили з медстрахування
Австрія змінила правила для українців: кого з біженців виключили з медстрахування
Потужний землетрус сколихнув курорт у Туреччині: є загиблі та постраждалі
Потужний землетрус сколихнув курорт у Туреччині: є загиблі та постраждалі
Наркотики у популярному мармеладі: три країни Європи потрапили у скандал
Наркотики у популярному мармеладі: три країни Європи потрапили у скандал
В Індії затримано чоловіка, який намагався перевезти отруйних змій
В Індії затримано чоловіка, який намагався перевезти отруйних змій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
30K
Міністр оборони США регулярно отримував дані про операцію «Павутина» – CNN
28K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
27K
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»
19K
Україна перевершила НАТО. Експерти різних країн розплутують «Павутину»

Новини

Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua