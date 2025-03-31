Молдова висилає трьох російських дипломатів

Посол РФ у Молдові Олег Озеров був викликаний до МЗС для вручення ноти

Всі троє були визнані причетними до діяльності, шо суперечить дипломатичному статусу

Міністерство закордонних справ Молдови сьогодні, 31 березня, оголосило персонами нон грата трьох співробітників посольства РФ у Кишиневі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Молдовське зовнішньополітичне відомство обґрунтувало своє рішення наявністю беззаперечних доказів діяльності співробітників російського посольства, яка суперечить дипломатичному статусу на території Молдови.

МЗС Молдови вже направило російському послу Олегу Озерову відповідну ноту.

Після висилки трьох дипломатів у посольстві Росії в Кишиневі залишиться шестеро дипломатів та 15 допоміжних співробітників.

Нагадаємо, раніше, 26 березня, молдовські правоохоронці затримали очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Гуцул підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». За даними слідства, у 2019-2022 роках Євгенія Гуцул, працюючи секретарем у цій партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії.

Згодом у Молдові було затримано ще одного пов’язаного з Росією політика – очільника партії «Шанс» Олексія Лунгу. Він так само підозрюється у причетності до незаконного фінансування політсил.