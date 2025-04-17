Молдова оголосила дату парламентських виборів

Спікер парламенту Ігор Гросу вважає, що цьогорічні вибори матимуть «вирішальне значення»

Парламент Республіки Молдова призначив дату чергових парламентських виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TV8.

Парламент проголосував за те, щоб наступні парламентські вибори відбулися 28 вересня. Рішення підтримали 57 законодавців, 32 – утрималися. Тим часом опозиція хотіла, щоб вони відбулися на два місяці раніше, 27 липня.

Напередодні голосування про призначення виборів голова парламенту Ігор Гросу заявив, що вони є «ключовими» для Молдови.

«Цієї осені у нас відбудуться ключові вибори для історії країни. Навіть якщо ви чули це багато разів протягом багатьох років, ці вибори справді мають вирішальне значення. Або ми руйнуємо все, чого досягли на європейському шляху та блокуємо будь-які шанси приєднатися до ЄС, або рухаємося вперед шляхом розвитку та миру», – наголосив він.

За словами Гросу, головним завданням на виборах буде «не повернутися під контроль Кремля та зберегти суверенітет і свободу».

Термін повноважень нинішнього парламенту спливає 11 липня, і, згідно із законом, вибори повинні відбутися не пізніше ніж за три місяці після його закінчення. Парламент Молдови, що складається зі 101 депутата, обирається прямим голосуванням громадян на чотири роки.

Як відомо, у листопаді Майя Санду виграла президентські вибори, набравши 55,33% голосів. За неї проголосували майже 930 тис. громадян Молдови. Натомість її опонент, ексгенпрокурор Олександр Стояногло, набрав 750 тис. голосів (44,64%).

До слова, 25 березня у Молдові правоохоронці затримали очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Цьому передувало зникнення ще двох оголошених у розшук проросійських діячів – молдовських депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозован.

Євгенія Гуцул підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». За даними слідства, у 2019-2022 роках Гуцул, працюючи секретарем у цій партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії.