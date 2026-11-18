Молдова виставить на аукціон п'ять об'єктів нерухомості, конфіскованих у проросійського олігарха-втікача Ілана Шора, засудженого за масштабне банківське шахрайство. Загальна стартова вартість майна становить 31,5 млн молдовських леїв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Moldova Liberă.

Аукціон запланований на 2 грудня 2026 року. На торги виставлять п'ять об'єктів нерухомості, серед яких квартири та недобудований житловий будинок у Кишиневі.

Загальна початкова вартість конфіскованого майна становить лише близько 0,6% від 5,2 млрд леїв, які Шор зобов'язаний повернути державі у справі про банківське шахрайство. Таким чином, навіть продаж усіх виставлених об'єктів за стартовою ціною покриє лише незначну частину суми, визначеної судом.

Ілана Шора остаточно засудили до 15 років позбавлення волі за участь у масштабному розкраданні коштів із банківської системи Молдови. Однак бізнесмен залишив країну та переховується від молдовського правосуддя за кордоном.

Шор відомий також своєю політичною діяльністю та зв'язками з Росією. Молдовська влада звинувачувала пов'язані з ним структури у спробах дестабілізувати ситуацію в країні та втручанні у внутрішньополітичні процеси.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що засуджений у Молдові Ілан Шор став одним із ключових організаторів криптовалютних операцій, пов'язаних із Кремлем. За даними The Economist, олігарх створив прив'язаний до російського рубля стейблкоїн A7A5, який використовують для проведення міжнародних платежів в обхід західних санкцій.

Як зазначало видання, Шор контролює 51% компанії A7, якій належить криптовалюта. Решта частки перебуває у власності російського державного банку ПСБ, що обслуговує оборонний сектор РФ. За словами самого Шора, через A7A5 уже провели операції на понад 100 млрд доларів.

Крім того, Шор продовжує вести бізнес із Росії, де проживає разом із родиною. За інформацією The Economist, він оселився у престижному передмісті Москви неподалік від резиденції речника Кремля Дмитра Пєскова. Водночас пов'язані з олігархом фінансові структури потрапили під західні санкції через підозри в допомозі Росії обходити міжнародні обмеження.