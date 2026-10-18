Інцидент на Дністрі: Молдова передала Україні прикордонників, які переслідували втікача

Прикордонники на моторному човні потрапили в Молдову під час операції із затримання громадянина України

Вилучений у прикордонників моторний човен залишається арештованим у межах кримінального провадження

Двох українських прикордонників, які 15 жовтня перетнули кордон із Молдовою під час переслідування громадянина України на річці Дністер, передали українській стороні. Рішення ухвалили на підставі двосторонньої угоди про реадмісію. Водночас українець, якого намагалися затримати, залишається в лікарні на території Молдови зі струсом мозку. Про це повідомляють молдовські тедеканади Teleradio-Moldova та TVR Moldova, інформує «Главком».

За інформацією Teleradio-Moldova, рішення про передачу двох українських прикордонників ухвалили після того, як прокуратура відмовилася від застосування до них запобіжних заходів. Водночас передбачено, що вони можуть бути викликані на допити в межах подальшого розслідування.

Джерела видання у Прикордонній поліції Молдови підтвердили, що обидва чоловіки мали при собі зброю. Усе вилучене майно, зокрема моторний човен, залишається арештованим у межах кримінального провадження.

Раніше в публічному просторі з’являлася інформація, що затримані нібито є співробітниками територіального центру комплектування (ТЦК). Однак, за підтвердженими даними, вони служили у прикордонному наряді та мали штатну зброю.

Молдовська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину державного кордону. Teleradio-Moldova також звернулося до Генеральної прокуратури по додаткову інформацію щодо справи, однак на момент публікації відповіді не отримало.

Утікач залишається в лікарні зі струсом мозку

Громадянин України, якого переслідували на Дністрі, перебуває в Сороцькій районній лікарні Молдови. За даними TVR Moldova, 49-річного киянина госпіталізували до травматологічного відділення зі струсом мозку. Він повідомив журналістам, що «хотів возз'єднатися з родиною, яка виїхала до Болгарії через війну в Україні».

Лікар-травматолог Дорін Жамба повідомив, що чоловік поступив до медзакладу при свідомості, але скаржився на головний біль і запаморочення, а також мав загальний тремор.

За словами лікаря, пацієнт стверджував, що його кілька разів ударили по голові, ймовірно, веслом. Медик зазначив, що стан українця стабільний, а загальне самопочуття задовільне. Водночас чоловік мав залишатися в лікарні ще кілька днів для продовження лікування.

Що сталося на Дністрі

Інцидент стався 15 жовтня поблизу села Голошниця Сороцького району Молдови. За інформацією молдовських ЗМІ, двоє українських прикордонників на моторному човні перетнули державний кордон під час операції із затримання громадянина України, який намагався переплисти Дністер.

За словами самого чоловіка та свідченнями очевидців, під час переправи за ним рухався човен із двома прикордонниками. Українець стверджував, що вони намагалися його вдарити, а човен спрямовували так, щоб він міг потрапити під гвинт. Кілька місцевих жителів із молдовського берега втрутилися та витягли чоловіка з води.

Представниця відділу стратегічних комунікацій Генерального інспекторату прикордонної поліції Молдови Тетяна Жосан підтвердила TVR Moldova, що двоє українських прикордонників перетнули кордон під час операції. Після прибуття патруля їх доправили до сектору Прикордонної поліції Косеуць, де щодо них застосували передбачені законом процедури.

Водночас речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснював, що човен опинився на молдовському березі через течію, низький рівень води та несправність двигуна.